Расследования 09.08.2022 09:58
0
09.08.2022 09:58
Жители хутора Медведев Иловлинского района Волгоградской области потрясены исчезновением 5-летнего Феди Ющенко, который накануне вечером уехал на своем велосипеде и пропал.
- У них хорошая, благополучная семья, - рассказали ИА «Высота 102» в администрации Медведевского сельского поселения. – Супруги воспитали девять детей, старший погиб около двух месяцев назад на Украине. Федю часто видели, как он игрался около своего дома. Мы боимся, что могло случиться страшное.
Напомним, глухонемой мальчик пропал накануне около 19-30 ч. Самостоятельные поиски не дали результата.
Личный состав районного отдела полиции был поднят по тревоге, сформированы поисковые группы, организованы неотложные поисковые мероприятия. Более 50 сотрудников полиции, а также добровольцы и представители казачества весь вечер и ночь вели поиски пропавшего ребенка. С применением служебных собак были обследованы прилегающие территории. В результате вблизи местной речки Тишанка был обнаружен детский велосипед. О местонахождении мальчика до сих пор ничего неизвестно. Поиски продолжаются.
В Волгограде неисправимого алиментщика отправили в колонию-поселение09.08.2022 10:57
Расследования 09.08.2022 10:57
«Вывез тело в машине»: в Волгограде черного лесоруба насмерть раздавило деревом08.08.2022 20:50
Расследования 08.08.2022 20:50
Сядет только один: суд вынес приговор по делу о гибели баскетболисток из Волгограда08.08.2022 16:31
Расследования 08.08.2022 16:31
На Ставрополье задержан курьер, обиравший волгоградских пенсионеров08.08.2022 15:20
Расследования 08.08.2022 15:20
Догнал и подрезал. Таксист распылил газ в лицо волгоградцу за нарушение ПДД: видео08.08.2022 11:51
Расследования 08.08.2022 11:51
Волгоградец на протяжении двух лет избивал 8-летнего пасынка08.08.2022 09:26
Расследования 08.08.2022 09:26
«Простите, не уследил»: из машины с волгоградскими номерами в Дагестане выпала девушка06.08.2022 19:01
Расследования 06.08.2022 19:01
На Экосовете обсудили будущее крупных рек Волгоградской области05.08.2022 19:24
Расследования 05.08.2022 19:24
Вернулись в 90-е: волгоградца вывезли в степь и убили разводным ключом за 500 рублей05.08.2022 17:00
Расследования 05.08.2022 17:00
Рецидивист в Урюпинске чуть не задушил женщину из-за щипцов для волос05.08.2022 13:21
Расследования 05.08.2022 13:21
Под Волгоградом подростку грозит 12 лет колонии за «легкие» деньги05.08.2022 10:41
Расследования 05.08.2022 10:41
«Нас подводят под банкротство»: волгоградская стройфирма угодила под статью из-за указания чиновника04.08.2022 19:39
Расследования 04.08.2022 19:39
Машины в хлам, но живые: стали известны подробности лобового ДТП с такси под Волгоградом04.08.2022 10:52
Расследования 04.08.2022 10:52
Водителя фуры арестовали после ДТП с тремя погибшими под Волгоградом04.08.2022 10:08
Расследования 04.08.2022 10:08
В 25-м микрорайоне Волжского во дворе зарезали мужчину04.08.2022 09:37
Расследования 04.08.2022 09:37