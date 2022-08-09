Расследования

«У него брат погиб на Украине»: пропавшего в хуторе Медведев мальчика ищут в реке Тишанка

Расследования 09.08.2022 09:58
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09.08.2022 09:58



Жители хутора Медведев Иловлинского района Волгоградской области потрясены исчезновением 5-летнего Феди Ющенко, который накануне вечером уехал на своем велосипеде и пропал. 

- У них хорошая, благополучная семья, - рассказали ИА «Высота 102» в администрации Медведевского сельского поселения. – Супруги воспитали девять детей, старший погиб около двух месяцев назад на Украине. Федю часто видели, как он игрался около своего дома. Мы боимся, что могло случиться страшное. 

Напомним, глухонемой мальчик пропал накануне около 19-30 ч. Самостоятельные поиски не дали результата. 

Личный состав районного отдела полиции был поднят по тревоге, сформированы поисковые группы, организованы неотложные поисковые мероприятия.  Более 50 сотрудников полиции, а также добровольцы и представители казачества весь вечер и ночь вели поиски пропавшего ребенка. С применением служебных собак были обследованы прилегающие территории. В результате вблизи местной речки Тишанка был обнаружен детский велосипед. О местонахождении мальчика до сих пор ничего неизвестно.  Поиски продолжаются. 

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