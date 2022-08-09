Подключили водолазов: под Волгоградом второй день идут масштабные поиски глухонемого ребенка

В Иловлинском районе Волгоградской области накануне вечером пропал глухонемой 5-летний Федор Ющенко. Как сообщает ИА «Высота 102», ребенок уехал из дома на велосипеде.

— Вечером 8 августа в ОМВД России по Иловлинскому району поступило заявление матери о том, что в хуторе Медведев около 19.30 уехал из дома на велосипеде ее 5-летний сын и не вернулся. Самостоятельные поиски не дали результата, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Личный состав районного отдела полиции был поднят по тревоге, сформированы поисковые группы, организованы неотложные поисковые мероприятия.

— Более 50 сотрудников полиции, а также добровольцы и представители казачества весь вечер и ночь вели поиски пропавшего ребенка. С применением служебных собак были обследованы прилегающие территории. В результате вблизи местной речки был обнаружен детский велосипед, сам ребенок не обнаружен. Поиски продолжаются, — добавили в областном главке МВД.

В момент исчезновения мальчик был одет в футболку синего цвета и красные шорты. Известно, что мальчик инвалид по слуху и речи. К поискам подключились водолазы.

Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам полиции: ДЧ ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45, ОМВД России по Иловлинскому району (84467) 5-13-42.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области