На даче под Волгоградом 4-летнюю девочку укусил ядовитый паук

В больницу Волгограда сегодня, 8 августа, доставлена 4-летняя девочка. Как стало известно ИА «Высота 102», ребенка доставили в медучреждение после укуса паука.
— В детское токсикологическое отделение больницы № 25 доставлен ребенок с диагнозом «токсическое действие яда, укус паука», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.
Известно, что инцидент произошел в садоводческом товариществе «Трубник» в Волжском Волгоградской области.
— Ребенок госпитализирован в токсикологию. Состояние средней степени тяжести, стабильное, — прокомментировали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Читайте также:
Еще один ребенок стал жертвой ядовитого паука в Волгограде
Каракурты с начала лета покусали уже 12 жителей Волгоградской области