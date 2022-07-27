Каракурты с начала лета покусали уже 12 жителей Волгоградской области

В Волгоградской области смертельно опасные для человека пауки продолжают атаковать жителей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет здравоохранения региона, на больничной койке после встречи с каракуртами оказались уже 12 волгоградцев. Еще на четверых напали пауки других разновидностей.

– Всего с начала года в центре токсикологии больницы №25 прошло лечение 16 человек после укусов пауков, – сообщили в ответ на редакционный запрос «Высоты 102» в облздраве. – Из них 12 человек были укушены каракуртами.

Ранее, напомним, заведующий центра острых отравлений больницы № 25 Сергей Ларионов рассказал о страшных симптомах, которые проявляются в случае укуса каракурта. Так, по словам специалиста, первым делом на месте укуса возникает жгучая боль, которая всего через 15-20 минут распространяется на соседние части тела и органы.

– Через 20-40 минут появляется озноб, боли в груди, животе, конечностях, а также чувство жжения во всем теле. Развивается резкая слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться, — рассказывал врач. – Нередко пациенты испытывают сильный страх смерти. У многих наблюдается слюнотечение и затрудненное глотание.

В беседе с журналистом кандидат биологических наук, доцент ВолГАУ Татьяна Карпова дала простые советы, как не стать жертвой ядовитого паука. Один из необычных советов – надеть на себя вещь из натуральной овечьей шерсти или хотя бы шерстяную нить, отправляясь на грядки или на природу. Оказывается, что каракурты на дух не переносят запах овчины.

Последний случай нападения паука в Волгоградской области был зарегистрирован накануне. С турбазы под Волгоградом в больницу №25 был доставлен 11-летний школьник. Однако, отмечают специалисты, на этот раз нападавшим оказался вероятнее всего паук иной разновидности. К такому выводу врачи пришли, основываясь на клинической картине.

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