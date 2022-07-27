Происшествия

Каракурты с начала лета покусали уже 12 жителей Волгоградской области

Происшествия 27.07.2022 12:22
0
27.07.2022 12:22


В Волгоградской области смертельно опасные для человека пауки продолжают атаковать жителей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет здравоохранения региона, на больничной койке после встречи с каракуртами оказались уже 12 волгоградцев. Еще на четверых напали пауки других разновидностей.

– Всего с начала года в центре токсикологии больницы №25 прошло лечение 16 человек после укусов пауков, – сообщили в ответ на редакционный запрос «Высоты 102» в облздраве. – Из них 12 человек были укушены каракуртами.

Ранее, напомним, заведующий центра острых отравлений больницы № 25 Сергей Ларионов рассказал о страшных симптомах, которые проявляются в случае укуса каракурта. Так, по словам специалиста, первым делом на месте укуса возникает жгучая боль, которая всего через 15-20 минут распространяется на соседние части тела и органы. 

– Через 20-40 минут появляется озноб, боли в груди, животе, конечностях, а также чувство жжения во всем теле. Развивается резкая слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться, — рассказывал врач. – Нередко пациенты испытывают сильный страх смерти. У многих наблюдается слюнотечение и затрудненное глотание. 

В беседе с журналистом кандидат биологических наук, доцент ВолГАУ Татьяна Карпова дала простые советы, как не стать жертвой ядовитого паука. Один из необычных советов – надеть на себя вещь из натуральной овечьей шерсти или хотя бы шерстяную нить, отправляясь на грядки или на природу. Оказывается, что каракурты на дух не переносят запах овчины. 

Последний случай нападения паука в Волгоградской области был зарегистрирован накануне. С турбазы под Волгоградом в больницу №25 был доставлен 11-летний школьник. Однако, отмечают специалисты, на этот раз нападавшим оказался вероятнее всего паук иной разновидности. К такому выводу врачи пришли, основываясь на клинической картине.

Также по теме: 

«Не переносят запах овчины»: волгоградцам назвали необычный способ напугать каракурта

Страх смерти и судороги: в Волгоградской области разбушевались каракурты

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
27.07.2022 15:40
Происшествия 27.07.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.07.2022 15:14
Происшествия 27.07.2022 15:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.07.2022 10:52
Происшествия 27.07.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.07.2022 10:25
Происшествия 27.07.2022 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.07.2022 10:22
Происшествия 27.07.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.07.2022 10:09
Происшествия 27.07.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.07.2022 10:04
Происшествия 27.07.2022 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.07.2022 09:31
Происшествия 27.07.2022 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 21:02
Происшествия 26.07.2022 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 19:33
Происшествия 26.07.2022 19:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 17:18
Происшествия 26.07.2022 17:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 15:12
Происшествия 26.07.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 12:56
Происшествия 26.07.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 11:41
Происшествия 26.07.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 11:03
Происшествия 26.07.2022 11:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:47
Власти Волгограда предложили увековечить память участников СВО на ДонбассеСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде вслед за торговыми центрами эвакуировали и все судыСмотреть фотографии
15:29
Директора водоканала в Котово накажут за загрязнение реки Малая КазанкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Вывезли, но не всё: токсичную свалку в Дубовке подчистят за нерадивым подрядчикомСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
14:40
В хуторе Волгоградской области продают хибару с уличным туалетом за 200 миллионовСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде подпольное казино маскировали под кафеСмотреть фотографии
14:08
билайн предлагает скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет и ТВСмотреть фотографии
13:56
«Любим и будем любить свою родину»: скандальная группа Little Big отменила концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:30
Два миллиона творят чудеса: в Волгограде наконец-то нашли подрядчика для ремонта Ворошиловского райсудаСмотреть фотографии
13:28
Депутаты Волгоградской облдумы закупают полотенца к победе в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
13:03
«Синтерра Медиа» обеспечила ТВ-сигнал для VK Fest 2022Смотреть фотографии
12:25
Бывший футболист и ректор волгоградского вуза скончался на 87-ом году жизниСмотреть фотографии
12:22
Каракурты с начала лета покусали уже 12 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде на два дня отключили горячую воду на четырех улицахСмотреть фотографии
11:33
«Горюем и мы, и горожане»: магазин дешевой одежды откроют на Центральном рынке уже в августеСмотреть фотографии
11:05
Матч волгоградского «Ротора» и «Форте» признали рекордным по посещаемостиСмотреть фотографии
10:54
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде после ДТП с трактором скончался 52-летний мотоциклистСмотреть фотографии
10:51
«Дядя Ваня» крепко обосновался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Опасное сливочное масло ищут в волгоградских магазинахСмотреть фотографии
10:25
Водитель в реанимации: в Волгограде мотоциклист при обгоне врезался в ковш трактораСмотреть фотографии
10:22
Неизвестный паук укусил школьника на турбазе под Волгоградом: ребенок в больницеСмотреть фотографии
10:09
Массовое ДТП под Волгоградом из-за лихачки на кроссовере попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
«Увидели свет в конце тоннеля»: УК «Новый дом» взялся за ремонт многострадальной девятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом машина с мертвым водителем влетела в скутерСмотреть фотографии
09:43
Больше половины волгоградцев готовы отказаться от покупки новой одеждыСмотреть фотографии
09:32
«Виновны - и точка»: суд подтвердил приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области чабан попал в больницу после удара электрическим токомСмотреть фотографии
08:54
Волгоградских ИТ-специалистов приглашают стать частью команды «МТС Диджитал»Смотреть фотографии
 