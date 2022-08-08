Экономика 08.08.2022 14:59 Новости компаний
0
08.08.2022 14:59 Новости компаний
Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых.
Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк с 9 августа начинает принимать заявки по новой программе льготного кредитования на инвестиционные цели. По условиям программы финансирование будет предоставляться по ставке 3,0–4,5% годовых. Такой уровень ставки положительно повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, что станет дополнительным стимулом для развития и трансформации экономики в текущих условиях».
В новой программе в пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В качестве приоритетных отраслей для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.
Предприниматели-клиенты банка «Открытие» смогут сэкономить до 50% на комиссиях за платежи и переводы08.08.2022 15:33
Экономика 08.08.2022 15:33
Клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить продукты «Открытие Инвестиции»08.08.2022 14:38
Экономика 08.08.2022 14:38
Оборот денежных средств через B2B-платёжные сервисы Сбера составил 113 млрд рублей за I полугодие08.08.2022 13:44
Экономика 08.08.2022 13:44
Конференция Agile Open Talks собрала более 1000 участников08.08.2022 13:02
Экономика 08.08.2022 13:02
ВТБ Лизинг профинансировал автокран Zoomlion для строительства торгового терминала LUGAPORT в морском порту Усть-Луга08.08.2022 12:13
Экономика 08.08.2022 12:13
В группе компаний «НИКОХИМ» наградили победителей конкурса профмастерства08.08.2022 12:03
Экономика 08.08.2022 12:03
В Волгограде озвучили минимальную цену продажи заброшенного Дома печати06.08.2022 16:09
Экономика 06.08.2022 16:09
В Волгограде цены на новостройки выросли на 8% во втором квартале05.08.2022 19:51
Экономика 05.08.2022 19:51
Банк «Открытие» вновь снизил ставки по льготным ипотечным программам05.08.2022 18:12
Экономика 05.08.2022 18:12
Банк «Открытие»: рост цен на медь возобновится в ближайшие годы05.08.2022 16:59
Экономика 05.08.2022 16:59
Сбер запустил сервис альтернативных сделок с жильём под ключ05.08.2022 16:53
Экономика 05.08.2022 16:53
Волгоградские банкиры назвали три провальных месяца для ипотеки05.08.2022 16:29
Экономика 05.08.2022 16:29
На Дне поля в Волгоградской области Сбер представил продукты и сервисы для сельхозпроизводителей05.08.2022 15:32
Экономика 05.08.2022 15:32
Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 8,5%05.08.2022 13:09
Экономика 05.08.2022 13:09
Голосовой ассистент ВТБ поможет проверить наличие штрафов05.08.2022 12:42
Экономика 05.08.2022 12:42