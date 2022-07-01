Расследования

Угрожали и били разводным ключом: в Волжском осудят двух вымогателей

Расследования 01.07.2022 13:11
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01.07.2022 13:11


Прокуратура города Волжского Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые требовали от своего знакомого 15 млн рублей в качестве возмещения затрат по неудавшейся схеме заработка. Как сообщила ИА «Высота 120» представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, волжане обвиняются в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. 

По версии следствия, обвиняемые летом 2020 года решили подзаработать и приобрели у своего знакомого в рамках уступки права требования несколько материалов о взыскании задолженности по договорам лизинга транспортных средств. Однако взыскать деньги в суде им не удалось. После этого они стали требовать от знакомого 15 млн рублей в качестве возмещения понесенных затрат и упущенной выгоды.

– Под предлогом урегулирования сложившейся ситуации обвиняемые пригласили знакомого в гостиничный номер, где, поняв, что угрозы не действуют, один из фигурантов избил мужчину металлическим разводным ключом, – пояснили в прокуратуре региона. - В результате указанных действий потерпевший был вынужден написать фиктивную расписку якобы о наличии долга на сумму 13 млн рублей.

После чего потерпевший обратился с заявлением в полицию. Свою вину мужчины не признают. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Волжский городской суд. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.

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