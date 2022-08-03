Полыхающую машину с сеном в Волгоградской области сняли на видео









Накануне в столице российской провинции дотла сгорела машина с сеном. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, происшествие случилось прямо на подъезде к городу Урюпинск Волгоградской области. Загорелась «ГАЗель», которая перевозила тюки с сеном.

Пламя было такой силы, что из-за окутавшего дорогу черного дыма ухудшилась видимость на дороге. Свидетели происшествия в соцсетях выражали сочувствие владельцу автомобиля, который лишился и машины, и запасов корма для скотины.

В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что причиной происшествия стала неисправность и возгорание транспортных узлов и агрегатов автомобиля.

Видео Типичный Урюпинск VK.