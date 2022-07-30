"С возвращением, дядя Федор!": волгоградский «Ротор» со счетом 2:0 в гостях обыграл «Спартак-Нальчик»









Волгоградский «Ротор» одержал вторую победу подряд в первенстве второй лиги. На этот раз был повержен «Спартак» из Нальчика со счётом 2:0, сообщает ИА "Высота 102".





Накануне встречи спортивный директор волгоградцев Фёдор Щербаченко в клубных соцсетях рассказал, что в день матча ожидается жаркая температура - больше чем +30 градусов, а также посетовал на жёсткий газон на стадионе хозяев. Возможно, именно поэтому первый тайм для «Ротора» выдался очень непростым.







На 10-ой минуте игры волгоградская команда получила право на исполнение опасного стандарта недалеко от штрафной площади «Спартака». Мяч после удара полузащитника гостей Ризвана Ахмедханова попал в игрока противника и путём рикошета полетел в сторону ворот хозяев поля, но разминулся со штангой.







Через пару минут игроки «Спартака» ответили явным голевым моментом, когда их футболист получил возможность с близкого расстояния исполнить удар головой. Но мячу не позволил пересечь линию ворот голкипер «Ротора» Никита Кокарев, который его отбил и ликвидировал опасность в своей штрафной площади.







В дальнейшем волгоградцы позволили хозяевам взять мяч под свой контроль и в результате этого было усилено давление на оборону гостей. Игроки «Спартака» до конца первой половины игры сумели нанести два удара в створ ворот сине-голубых и один удар выше перекладины. А футболисты "Ротора" в конце первой половины встречи сумели разыграть долгую комбинацию, которая в конечном итоге завершилась забитым голом. Его автором стал Ризван Ахмедханов - он красивым ударом из-за пределов штрафной открыл счёт в этом матче.

Сразу же после перерыва подопечные Алексея Стукалова захватили игровой инициативой и на правах изначальных фаворитов поединка стали угрожать воротам хозяев гораздо активнее. Уже на 48-ой минуте Ризван Ахмедханов вышел один на один с вратарём "Спартака", но голкипер выручил свой коллектив, сумев в падении отразить опасный удар.







Тем не менее, уже буквально через несколько минут волгоградцы получили право на выполнение углового на половине поля своих соперников. В ходе борьбы за мяч снаряд попал в руку игрока "Спартака", в результате чего главный арбитр поединка назначил пенальти в ворота хозяев. Его успешно реализовал Ризван Ахмедханов, который удвоил счёт в игре, а также записал дубль на свой счёт в этой встрече.







После этого футболисты "Ротора" стали играть чуть осторожнее - больше делали акцент на удержание победного результата. Под самый занавес поединка волгоградцы заставили понервничать своих приезжих фанатов, которых поддерживали команду плакатом "С возвращением, дядя Федор!, адресованным спортивному директору клуба. Спартаковцы сумели провести несколько неприятных атак для гостей. И пару раз в игру снова пришлось вступать голкиперу Никите Кокареву, в конечном итоге не позволившему хозяевам отличиться в этом матче.





Иван Тюгаев





Отметим, что это была всего лишь первая победа "Ротора" над "Спартаком" из Нальчика в официальных поединках за всю историю чемпионатов России. После двух туров волгоградская команда набрала 6 очков и находится в зоне лидеров группы 1 второй лиги.