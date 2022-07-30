Под Волгоградом двое мужчин обгорели при ремонте автомобиля

Пациенты продолжают лечение в ожоговом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Происшествия 30.07.2022 15:28
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30.07.2022 15:28
Пациенты продолжают лечение в ожоговом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Двое мужчин, 27 и 32 лет пострадали при ремонте собственного автомобиля в Котельниковском районе Волгоградской области. Во время ремонта произошло воспламенение вытекающего бензина, мужчины в это время находились в ремонтной яме.
Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в ожоговый центр ГКБ СМП №25. Мужчина 32-х лет в тяжелом состоянии был эвакуирован в медучреждение вертолетом санавиации. Его поместили в реанимацию. Своевременная эвакуация позволила вовремя оказать медицинскую помощь и стабилизировать состояние пострадавших, подчеркнули в облкомздраве.
Пациенты продолжают лечение в ожоговом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Отметим, что с начала года крылатая скорая эвакуировала 262 пациента из районов области.
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