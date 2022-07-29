Разрушителя скульптуры «Рукодельницы» в Урюпинске ждет суд

Урюпинская межрайонная прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя, который обвиняется в вандализме.

– По версии дознания, утром 27 июня фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в центре Урюпинска разбил об асфальт скульптурную композицию «Рукодельницы». Данная скульптурная композиция была открыта в 2009 году ко дню города Урюпинска для увековечивания традиций исконного ремесла вязания пуховых изделий, – рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, что злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. При этом мужчина вел себя крайне неадекватно и, отвечая на вопросы сотрудников МВД, нес околесицу.





Дознание по уголовному делу проводилось сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский». Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал. Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка №132.

Кроме того, Урюпинской межрайонной прокуратурой к фигуранту уголовного дела предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В настоящее время скульптурная композиция «Рукодельницы» находится на реконструкции.

Видео: группа "Урюпинские девчата"/ВКонтакте

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