Расследования

Разрушителя скульптуры «Рукодельницы» в Урюпинске ждет суд

Расследования 29.07.2022 15:59
0
29.07.2022 15:59


Урюпинская межрайонная прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя, который обвиняется в вандализме.

– По версии дознания, утром 27 июня фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в центре  Урюпинска разбил об асфальт скульптурную композицию «Рукодельницы». Данная скульптурная композиция была открыта в 2009 году ко дню города Урюпинска для увековечивания традиций исконного ремесла вязания пуховых изделий, – рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, что злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. При этом мужчина вел себя крайне неадекватно и, отвечая на вопросы сотрудников МВД, нес околесицу.  



Дознание по уголовному делу проводилось сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский». Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал. Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка №132.

Кроме того, Урюпинской межрайонной прокуратурой к фигуранту уголовного дела предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.  

В настоящее время скульптурная композиция «Рукодельницы» находится на реконструкции.

Видео: группа "Урюпинские девчата"/ВКонтакте

Также во теме: 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
29.07.2022 18:06
Расследования 29.07.2022 18:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2022 15:39
Расследования 29.07.2022 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2022 15:25
Расследования 29.07.2022 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2022 15:08
Расследования 29.07.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2022 18:48
Расследования 28.07.2022 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2022 16:56
Расследования 28.07.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2022 16:07
Расследования 28.07.2022 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2022 14:48
Расследования 28.07.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2022 12:48
Расследования 28.07.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2022 14:35
Расследования 27.07.2022 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2022 09:32
Расследования 27.07.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2022 18:04
Расследования 26.07.2022 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2022 17:28
Расследования 26.07.2022 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2022 10:49
Расследования 26.07.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2022 10:37
Расследования 26.07.2022 10:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:42
Скандальный процесс: дело о смертельном ДТП в Волгограде переросло в противостояние адвокатовСмотреть фотографии
19:41
Массовое отравление узбекских рабочих произошло в полях под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:22
В Волгоградской области в ближайшие часы снова ждут плохую погодуСмотреть фотографии
18:08
Во Фролово Волгоградской области в сгоревшем доме нашли тело хозяинаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Суд над застройщиками ЖК «Парк Европейский» в Волгограде перенесли на осеньСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде назвали условие возвращения к обязательной вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
16:49
Водитель манипулятора трагически погиб при разгрузке кирпича под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:34
Опубликован график отключения ГВС в Волгограде на августСмотреть фотографии
16:01
Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
15:59
Разрушителя скульптуры «Рукодельницы» в Урюпинске ждет судСмотреть фотографииCмотреть видео
15:39
Ночным грабителям сетевых магазинов Волгограда и Волжского вынесли приговорСмотреть фотографии
15:25
Волжанка отобрала копилку у 80-летней старушки, ударив ее молоткомСмотреть фотографии
15:08
Шли к этому 6 лет: обманутые дольщики ЖК «Парк Европейский» в Волгограде дождались суда над застройщикамиСмотреть фотографии
14:25
При обрыве ЛЭП током поразило 18-летнюю девушку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
В офисе DHL в Волгограде с 1 сентября введут ограничения на доставкуСмотреть фотографии
13:35
Две сотни следователей, оперативников и криминалистов покинули Волгоградскую академию МВД – фоторепортажСмотреть фотографии
12:58
На диком пляже в Волгограде нашли трупСмотреть фотографии
11:58
МегаФон переводит HR-процессы на отечественное ПОСмотреть фотографии
11:43
Бочаров поблагодарил волгоградских следователей за сохранение исторической правдыСмотреть фотографии
11:08
В Волгоградской области разрешили убить 23 благородных оленяСмотреть фотографии
10:35
«Росгосстрах» защитит здоровье работников цементного завода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Школьница сломала ногу, прыгнув с обрыва в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Дайте только срок. «СОГАЗ-Мед» о соблюдении сроков и порядка оказания медицинской помощиСмотреть фотографии
10:00
Почти два месяца в реанимации: в Волгограде умер участник ДТП на проспекте ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
«Кузов слетел с рамы»: двое жителей Москвы погибли в страшном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
В Волгоградской области иностранцу не дали незаконно пересечь границуСмотреть фотографии
08:20
Дожди затормозили уборочную страду на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:54
«Концессии теплоснабжения»: готовность к отопительному сезону уже составляет 50%Смотреть фотографии
07:01
Стихийная свалка в Волгограде, как заколдованная, два года горит и травит жителейСмотреть фотографии
21:40
Без побегов и беспорядков: в волгоградских колониях поощрили 4 тыс. осужденныхСмотреть фотографии
 