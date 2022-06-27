







В городе Урюпинске Волгоградской области в ночь на 27 июня мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, разгромил композицию «Рукодельницы», состоящую из трех фигур вязальщиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, дебошир задержан.

В социальных сетях распространяется видео, записанное камерами наружного наблюдения. На кадрах полуголый человек в одних шортах остервенело бросает на асфальт фигуры старушек и отбивает им головы. Интересно, что фигурка кота, играющего с клубком, вандалом не была тронута. На месте происшествия мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии.

В отделе полиции, куда был доставлен дебошир, его также записали на видео. Мужчина не отрицал вины и рассказал о причинах перформанса.

– Что можешь пояснить по данному факту? – интересуется сотрудник полиции у задержанного.

– Ничего, посмотри видео, – отвечает тот. – Я там бил этих бабок в шортах одних. Разбивал я их за тем, что они там сидят, бабушки эти... У меня же там троих друзей убили... На этом острове.

В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили информацию об акте вандализма.

– Подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Урюпинска. Мотив его действий устанавливается, проводится проверка, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, что композиция «Рукодельницы» появилась в Урюпинске, славящемся своими пуховыми платками на всю Россию, в сентябре 2009 года. На церемонию открытия из Екатеринбурга приезжал скульптор Леонид Ковалев. Идея увековечить ремесло пуховязания принадлежала директору предприятия «Узоры», где платки производят в промышленных масштабах.

Видео группа "Урюпинские девчата"/ВКонтакте