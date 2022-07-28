В Волгограде суд оштрафовал водителя автобуса за выпавшую на дорогу пассажирку

Дзержинский районный суд Волгограда назначил административный штраф водителю муниципального автобуса в размере 10 тысяч рублей за инцидент, в котором пострадала пассажирка.

Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 18 апреля мужчина управлял автобусом №6, который следовал в поселок Гумрак. Здесь и произошел несчастный случай – одна из пассажирок выпала из автобуса на проезжую часть и получила травмы, которые были квалифицированы как причинившие вред здоровью средней тяжести.

На суде было доказано, что происшествие случилось из-за несоблюдения водителем правил дорожного движения. Свою вину мужчина признал. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.