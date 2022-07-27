Вывезли, но не всё: токсичную свалку в Дубовке подчистят за нерадивым подрядчиком









На ликвидацию свалки на территории Дубовки в Волгоградской области потребовалось еще 23,7 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» ищет подрядчика, который мог бы завершить работы по ликвидации токсичной свалки качественно и в указанные сроки. Электронный аукцион, объявленный две недели назад, к сожалению, успехом не увенчался. Две заявки, поступившие на конкурс, отклонены, так как у желающих побороться за контракт не оказалось лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. В итоге конкурс признан несостоявшимся.

Напомним, что проектная документация по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов в Дубовке была разработана еще в 2017 году. Проект предусматривал комплексную рекультивацию свалки площадью 9,29 га. В мае 2019 года был заключен государственный контракт между ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» и ООО «ГринЛайт», но благое дело завершилось коррупционным скандалом. Подрядчик обязался вывезти более 134 тыс.куб.м. отходов за 135,7 миллиона рублей. В декабре 2020 года заказчик принял работы по Дубовской свалке и оплатил их в полном объеме. Между тем, проверкой установлено, что с территории свалки не вывезено более 99 тыс.куб.м отходов производства и потребления. Аналогичные махинации вскрылись и по другим свалках, где подрядчиком было ООО «ГринЛайт».

Теперь новому руководству ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» предстоит довести до ума эти работы, которые проводились в рамках национального проекта «Экология».

Так, свалка в Дубовке визуально представляла собой холмы из мусорных отвалов высотой от 0,5 до 2,8 метра. Она образовалась в результате неорганизованной отсыпки различных отходов, в числе которых отработанные ртутные и люминесцентные лампы, автомобильные покрышки, битое стекло, строительный, бытовой и растительный мусор. По заключению специалистов, свалка в Дубовке вредит экологии, так как в атмосферу выделяется биогаз, а в почву отравляют ионы тяжелых металлов. Ближайшая жилая застройка находится от нее на расстоянии чуть больше километра.

Завершающие работы по ликвидации свалки в Дубовке предусматривают, что эта территория должна быть полностью очищена от мусора, который вывезут на лицензированные полигоны. Затем сюда завезут песок, все выровняют бульдозерами. Технический этап ликвидации свалки планируют завершить в сентябре 2023 года. Затем участки передаются для проведения биологического этапа рекультивации, который продлится 4 года и включает в себя следующие работы: подбор сеянцев, подготовку почвы, посев и уход за посевами. Согласно проекту, на месте токсичной свалки высадят сеянцы сосны высотой не менее 15 сантиметров и саженцы клена остролистного.

По данным облкомприроды, до 2024 года в Волгоградской области запланированы мероприятия по ликвидации 51 свалки в 7 муниципальных образованиях. На территории Волгограда от несанкционированных отходов будет очищена территория площадью 69,9 га в трех районах - Ворошиловском, Красноармейском и Тракторозаводском. Готовятся проекты по ликвидации свалок городов Фролово, Михайловка, Городищенского, Котельниковского, Светлоярского и Иловлинского районов. В профильном комитете обладминистрации отмечают, что в результате будут улучшены экологические условия проживания как минимум одного миллиона 520 тысяч жителей Волгоградской области.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»



