Вскрыты новые аферы при ликвидации свалок в Волгоградской области





Присыпанные землей внушительные объемы мусора обнаружены еще на двух свалках в Волгоградской области, которые были ликвидированы в рамках нацпроекта "Экология". Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в ходе внеплановых проверок, проведенных с привлечением специалистов лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО", на ликвидируемых свалках в Урюпинском и Дубовском районах обнаружено более 154 тыс. кубометров отходов производства и потребления. Материалы переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении руководителей подрядных организаций ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" и ООО "ГринЛайт", а также бывшего руководителя ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства".

В адрес организаций выданы предписания об устранении нарушений законодательства в связи с неисполнением проектных решений. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Свалка в Урюпинске, образованная в бывшем песчаном карьере завода строительных материалов, существовала с 1978 года. В 2017 году был разработан проект ликвидации этой свалки. Государственная

экологическая экспертиза проектной документации была утверждена в конце 2017-го приказом территориального управления Росприроднадзора. Проект предусматривал комплексную рекультивацию свалки на площади 13,68 га, включающую экскавацию массива свалочного грунта и подмассивного нарушенного грунта с вывозом их на сторонний объект размещения отходов. В ноябре 2020 года ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" заключила с ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" контракт на вывоз Урюпинской свалки на лицензированный полигон. Подрядчик должен был вывезти 112,18 тыс. куб.м. отходов. Стоимость работ по государственному контракту составила 68,7 миллиона рублей. В январе текущего года заказчик принял работы и оплатил их в полном объеме. Однако, как выяснилось в результате внеплановой проверки, с территории карьера не вывезли более 55 тыс. куб. м отходов.





Отмечается, что работы по ликвидации свалки были выполнены не в полном объеме и объект продолжает оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Аналогичная ситуация сложилась и на территории Дубовского района, где несколько десятилетий назад была отведена территория под городскую свалку. Проектную документацию также разработали в 2017 году, утвердили государственную экологическую экспертизу. Проект предусматривал комплексную рекультивацию свалки площадью 9,29 га. Как и в случае с Урюпинской свалкой все отходы должны были вывезти на лицензированный полигон. В мае 2019 года был заключен государственный контракт между ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" и ООО "ГринЛайт". Подрядчик обязался вывезти более 134 тыс.куб.м. отходов за 135,7 миллиона рублей. В декабре 2020 года заказчик принял работы по Дубовской свалке и оплатил их в полном объеме. Между тем, проверкой установлено, что с территории свалки не вывезено более 99 тыс.куб.м отходов производства и потребления.