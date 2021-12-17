Борьба с коррупцией

Вскрыты новые аферы при ликвидации свалок в Волгоградской области

Борьба с коррупцией 17.12.2021 13:13
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17.12.2021 13:13


Присыпанные землей внушительные объемы мусора обнаружены еще на двух свалках в Волгоградской области, которые были ликвидированы в рамках нацпроекта "Экология". Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в ходе внеплановых проверок, проведенных с привлечением специалистов лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО", на ликвидируемых свалках в Урюпинском и Дубовском районах обнаружено более 154 тыс. кубометров отходов производства и потребления. Материалы переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении руководителей подрядных организаций ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" и ООО "ГринЛайт", а также бывшего руководителя ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства".
В адрес организаций выданы предписания об устранении нарушений законодательства в связи с неисполнением проектных решений. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
Свалка в Урюпинске, образованная в бывшем песчаном карьере завода строительных материалов, существовала с 1978 года. В 2017 году был разработан проект ликвидации этой свалки. Государственная 
экологическая экспертиза проектной документации была утверждена в конце 2017-го приказом территориального управления Росприроднадзора. Проект предусматривал комплексную рекультивацию свалки на площади 13,68 га, включающую экскавацию массива свалочного грунта и подмассивного нарушенного грунта с вывозом их на сторонний объект размещения отходов. В ноябре 2020 года ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" заключила с ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" контракт на вывоз Урюпинской свалки на лицензированный полигон. Подрядчик должен был вывезти 112,18 тыс. куб.м. отходов. Стоимость работ по государственному контракту составила 68,7 миллиона рублей. В январе текущего года заказчик принял работы и оплатил их в полном объеме. Однако, как выяснилось в результате внеплановой проверки, с территории карьера не вывезли более 55 тыс. куб. м отходов.

Отмечается, что работы по ликвидации свалки были выполнены не в полном объеме и объект продолжает оказывать негативное воздействие на окружающую среду.
Аналогичная ситуация сложилась и на территории Дубовского района, где несколько десятилетий назад была отведена территория под городскую свалку. Проектную документацию также разработали в 2017 году, утвердили государственную экологическую экспертизу. Проект предусматривал комплексную рекультивацию свалки площадью 9,29 га. Как и в случае с Урюпинской свалкой все отходы должны были вывезти на лицензированный полигон. В мае 2019 года был заключен государственный контракт между ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" и ООО "ГринЛайт". Подрядчик обязался вывезти более 134 тыс.куб.м. отходов за 135,7 миллиона рублей. В декабре 2020 года заказчик принял работы по Дубовской свалке и оплатил их в полном объеме. Между тем, проверкой установлено, что с территории свалки не вывезено более 99 тыс.куб.м отходов производства и потребления.
Напомним, что аналогичные махинации ранее были вскрыты по ликвидации 19 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области и в Камышине. Работы проводились также в рамках национального проекта "Экология". Уголовные дела в отношении фигурантов хищения средств в ходе ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе находятся на рассмотрении в судах Волгограда. Уже осужден бывший директор ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников. Ему назначено 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Уголовные дела в отношении бывшего председателя облкомприроды Виталия Сазонова и директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова ранее направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "ГринЛайт" Михаила Калонкина  находится на завершающей стадии расследования.
По Камышинской свалке уголовное дело расследуется УФСБ России по Волгоградской области. Ранее сообщалось, что на ликвидации этого объекта было похищено из бюджета свыше 197 миллионов рублей.

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