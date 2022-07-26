Инструктору грозит 6 лет колонии за ЧП с ребенком на картинге в Волгограде





Перед судом в Волгограде предстанет 25-летний инструктор проката картов, по вине которого пострадала 8-летняя девочка.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ЧП на картинге у торгового центра в Тракторозаводском районе Волгограда произошло 16 сентября 2021 года.

По версии следствия, инструктор при предоставлении в прокат картов не провел необходимый инструктаж мужчины и его несовершеннолетней дочери, а также не выдал клиентам шлемов и защитной экипировки.

- Одновременно с клиентами на трассе фигурант уголовного дела начал управлять неисправным картом, пытаясь поставить его на стоянку. Однако в момент перемещения неисправного микроавтомобиля произошло столкновение с картом клиентов. В результате здоровью 8-летней девочки причинен тяжкий вред. Вину в содеянном молодой человек не признает, - сообщила Черединина.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд Волгограда.



