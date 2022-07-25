Федеральные новости

Директоров школ и главврачей обяжут декларировать свои расходы

Федеральные новости 25.07.2022 12:53
0
25.07.2022 12:53


Минтруд РФ предложил ужесточить контроль за расходами чиновников и руководителей муниципальных государственных учреждений. Данный законопроект уже вынесен на рассмотрение главой ведомства Антоном Котяковым, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию сетевого издания РБК. 

Так, планируется обязать директоров школ, главврачей медицинских учреждений, заведующих детскими садами и других муниципальных и государственных учреждений отчитываться о своих расходах. Кроме этого, руководителям придется декларировать расходы своих супругов и несовершеннолетних детей.

Под расходами подразумеваются покупка автомобилей, недвижимости, ценных бумаг и цифровых валют. Декларироваться они будут лишь при условии, что сумма расходов за год превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года. Законопроект также работает при взятии или погашении кредитов или сделок по рассрочке платежа.

Сейчас руководители образовательных и медицинских учреждений обязаны декларировать только доходы и имущество.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Федеральные новости
22.07.2022 22:38
Федеральные новости 22.07.2022 22:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.07.2022 11:24
Федеральные новости 18.07.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.07.2022 10:41
Федеральные новости 12.07.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2022 22:06
Федеральные новости 22.06.2022 22:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.06.2022 10:02
Федеральные новости 17.06.2022 10:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.06.2022 17:02
Федеральные новости 15.06.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.06.2022 11:01
Федеральные новости 15.06.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.06.2022 12:00
Федеральные новости 10.06.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.06.2022 10:56
Федеральные новости 03.06.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.05.2022 15:27
Федеральные новости 31.05.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.05.2022 11:31
Федеральные новости 31.05.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.05.2022 16:45
Федеральные новости 24.05.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.05.2022 12:38
Федеральные новости 22.05.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.05.2022 13:53
Федеральные новости 20.05.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.05.2022 11:37
Федеральные новости 19.05.2022 11:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:13
В Волгограде взяли под охрану железнодорожный мостСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде скончалась создательница первого театра мод Людмила МихайловскаяСмотреть фотографии
15:10
Масочный режим возвращается в медучреждения Волгограда и областиСмотреть фотографии
14:36
Еще четыре ерика расчистят под Волгоградом за два годаСмотреть фотографии
13:31
Эксперты считают 7% волгоградских семей средним классомСмотреть фотографии
13:14
На Центральном рынке Волгограда начали ремонт для чеченского бизнесменаСмотреть фотографии
12:53
Директоров школ и главврачей обяжут декларировать свои расходыСмотреть фотографии
11:53
Россияне рассказали о запретах в съемном жильеСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде мужчина после ссоры с любимой сорвался с крыши 9-этажкиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде вместо маршрутки №46С в Жилгородок пустят новые троллейбусыСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде рецидивисты с битой напали на группу школьниковСмотреть фотографии
11:30
Волгоградские аграрии начали молотить четвертый миллион тонн зернаСмотреть фотографии
10:43
Опасную икру производителя-«фантома» из Астрахани разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде грузовик врезался в скорую: пострадали беременная и два медработникаСмотреть фотографии
10:35
Путин ужесточил наказание для ворующих электричество россиянСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде нашли тело утонувшего 19-летнего юношиСмотреть фотографии
10:17
«Концессии водоснабжения»: поверка приборов учета. Что важно знать?Смотреть фотографии
10:16
Попытка номер три: в Волгограде на капремонт Ворошиловского суда накинули 2 миллионаСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом в реанимации после ДТП с поездом умер мужчинаСмотреть фотографии
09:23
В центре Волгограда в границах ЦПКиО снова пустили трамваиСмотреть фотографии
08:49
«Здесь был футбол»: болельщики наследили около «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
08:32
60 тысяч волжан пришли на концерт Мити Фомина на День городаСмотреть фотографии
07:55
МЧС продлило штормовое предупреждение в Волгоградской области до 26 июляСмотреть фотографии
21:38
«Спасибо, парни!»: волгоградский «Ротор» открыл первенство Второй лиги победой над «Форте»Смотреть фотографии
21:01
На ночь поиски прерваны: в центре Волгограда утонул юношаСмотреть фотографии
20:24
Взрослые болезни детей: волгоградский врач раскрыла причину аномалийСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде 25 июля обесточат дома в четырех районахСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде спасли мужчину с рыбной костью, проколовшей кишечникСмотреть фотографии
16:47
МЧС предупредило о грозах, ливнях и граде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
«Ничего не видно, все едут на аварийке»: видео с трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 