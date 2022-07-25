Директоров школ и главврачей обяжут декларировать свои расходы





Минтруд РФ предложил ужесточить контроль за расходами чиновников и руководителей муниципальных государственных учреждений. Данный законопроект уже вынесен на рассмотрение главой ведомства Антоном Котяковым, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию сетевого издания РБК.

Так, планируется обязать директоров школ, главврачей медицинских учреждений, заведующих детскими садами и других муниципальных и государственных учреждений отчитываться о своих расходах. Кроме этого, руководителям придется декларировать расходы своих супругов и несовершеннолетних детей.

Под расходами подразумеваются покупка автомобилей, недвижимости, ценных бумаг и цифровых валют. Декларироваться они будут лишь при условии, что сумма расходов за год превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года. Законопроект также работает при взятии или погашении кредитов или сделок по рассрочке платежа.

Сейчас руководители образовательных и медицинских учреждений обязаны декларировать только доходы и имущество.