В Волгограде мужчина после ссоры с любимой сорвался с крыши 9-этажки

В Дзержинском районе Волгограда обнаружено тело 30-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина сорвался с крыши, пытаясь попасть к своей возлюбленной.

— Организована доследственная проверка, — сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Мужчину обнаружили с множественными телесными повреждениями, которые он получил в результате падения с крыши дома.

Известно, что погибший проживал на 9-м этаже в доме № 50 по улице Новодвинской вместе со своей спутницей. 21 июля влюбленные поссорились. Мужчина собрал свои вещи и ушел, при этом, не взяв ключи от квартиры.

В воскресенье, 24 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, местный житель решил начать все сначала и вернуться к своей сожительнице. Последнюю такая перспектива не устроила — она не захотела ни о чем разговаривать и не открыла дверь.

Упорный мужчина не оставил попыток все-таки наладить отношения и поднялся на крышу девятиэтажки. Отвергнутый бойфренд при помощи автомобильного троса, прикрепленного к металлической трубе, попытался спуститься на балкон к своей подруге. Однако пьяный волгоградец не удержался и сорвался вниз.

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