ВТБ запустил сервис ИТ-закупок для предпринимателей

Экономика 25.07.2022 10:49 Новости компаний
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25.07.2022 10:49 Новости компаний
ВТБ запустил для клиентов малого и среднего бизнеса сервис ИТ-закупок. С помощью него предприниматели смогут подбирать и заказывать решения от ведущих производителей и дистрибьюторов оборудования и программного обеспечения.
Сервис ИТ-закупок позволяет клиентам в режиме «одного окна» приобретать серверы и серверные платформы, сетевое, коммутационное и периферийное оборудование, облачные продукты и сервисы, офисную технику, средства контроля и безопасности, а также программное обеспечение, в том числе операционные системы, офисные и антивирусные пакеты. Предложения адаптированы для разных отраслей и сегментов и настраиваются под индивидуальные требования клиента.
-Сервис ИТ-закупок для бизнеса от ВТБ помогает предпринимателям в кратчайшие сроки получить необходимый набор программного обеспечения и оборудования. С его помощью клиенты не только получают доступ к самым актуальным на рынке ИТ-технологиям, но и могут воспользоваться экспертной поддержкой сотрудников банка. Мы поможем выбрать оптимальное решение под задачи компании и сопроводим клиента на всех этапах покупки, − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.
Для того чтобы получить ИТ-решение для своей компании достаточно заполнить заявку на сайте банка, выбрать категорию и оставить контакты.
Подробная информация о сервисе ИТ-закупок на сайте банка.
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