Экономика

Сбербанк предложил предпринимателям новый сервис выставления счетов

Экономика 25.07.2022 10:35 Новости компаний
0
25.07.2022 10:35 Новости компаний


В интернет-банке для предпринимателей СберБизнес пользователям стал доступен новый встроенный сервис выставления счетов. С помощью сервиса клиенты могут быстро создать счёт на оплату и отправить его контрагенту в личный кабинет СберБизнес и на электронную почту. 
В печатной форме счёта содержится QR-код, который можно отсканировать для выполнения оплаты. Также в нём есть информация о товарах и услугах, которые необходимо оплатить, она может быть добавлена из специального справочника. 
Дополнительно есть возможность настроить печатную форму счёта, выбрав форму с отображением отметки о подписании простой электронной подписью или оставив поля пустыми для подписания вручную.
Контрагент получает уведомление о новом счёте в личном кабинете и может моментально произвести его оплату. Для оплаты достаточно нажать одну кнопку, и система автоматически сформирует платёжное поручение, заполнив все поля на основании счёта. После этого поручение останется только подписать и отправить. Это позволит снизить время работы с платёжными поручениями в несколько раз и уменьшить количество отказов по платежам из-за неправильного заполнения реквизитов. Система контролирует и меняет статус счёта сразу после оплаты, причём как у отправителя, так и у получателя, что позволяет оперативно получить информацию об оплате.
Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:
«Мы знаем, как ценно время для предпринимателей. Каждая минута работы должна быть посвящена развитию бизнеса. Мы хотим освободить клиентов от рутины, касающейся повторяющихся банковских операций. Надеемся, что сервис “Выставление счетов”, который позволяет сделать ещё один шаг в сторону ускорения и упрощения бизнес-процессов предпринимателя, понравится нашим клиентам и станет их ежедневным рабочим инструментом внутри интернет-банка СберБизнес».

Пока сервис доступен ограниченной выборке клиентов из числа тех, кто использует СМС для подтверждения операций. В скором времени услуга станет доступна всем пользователям, в том числе клиентам, использующим для подтверждения операций электронные ключи (т. н. «токены»). 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
25.07.2022 10:49
Экономика 25.07.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.07.2022 19:22
Экономика 24.07.2022 19:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.07.2022 11:48
Экономика 23.07.2022 11:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.07.2022 18:36
Экономика 22.07.2022 18:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2022 17:37
Экономика 22.07.2022 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2022 16:54
Экономика 22.07.2022 16:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.07.2022 14:46
Экономика 22.07.2022 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2022 13:48
Экономика 22.07.2022 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2022 13:36
Экономика 22.07.2022 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2022 13:25
Экономика 22.07.2022 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2022 11:07
Экономика 22.07.2022 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2022 16:19
Экономика 21.07.2022 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2022 16:07
Экономика 21.07.2022 16:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2022 15:43
Экономика 21.07.2022 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2022 13:52
Экономика 21.07.2022 13:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:21
ЕДГ-2022: начинается прием заявок на участие в дистанционном электронном голосованииСмотреть фотографии
10:43
Опасную икру производителя-«фантома» из Астрахани разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде грузовик врезался в скорую: пострадали беременная и два медработникаСмотреть фотографии
10:35
Путин ужесточил наказание для ворующих электричество россиянСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде нашли тело утонувшего 19-летнего юношиСмотреть фотографии
10:17
«Концессии водоснабжения»: поверка приборов учета. Что важно знать?Смотреть фотографии
10:16
Попытка номер три: в Волгограде на капремонт Ворошиловского суда накинули 2 миллионаСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом в реанимации после ДТП с поездом умер мужчинаСмотреть фотографии
09:23
В центре Волгограда в границах ЦПКиО снова пустили трамваиСмотреть фотографии
08:49
«Здесь был футбол»: болельщики наследили около «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
08:32
60 тысяч волжан пришли на концерт Мити Фомина на День городаСмотреть фотографии
07:55
МЧС продлило штормовое предупреждение в Волгоградской области до 26 июляСмотреть фотографии
21:38
«Спасибо, парни!»: волгоградский «Ротор» открыл первенство Второй лиги победой над «Форте»Смотреть фотографии
21:01
На ночь поиски прерваны: в центре Волгограда утонул юношаСмотреть фотографии
20:24
Взрослые болезни детей: волгоградский врач раскрыла причину аномалийСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде 25 июля обесточат дома в четырех районахСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде спасли мужчину с рыбной костью, проколовшей кишечникСмотреть фотографии
16:47
МЧС предупредило о грозах, ливнях и граде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
«Ничего не видно, все едут на аварийке»: видео с трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
«Хотели как лучше»: в Волгограде жильцов многоэтажки измучил новый лифт от фонда капремонтаСмотреть фотографии
14:02
Волжскому на День города подарили крытый футбольный манежСмотреть фотографии
13:32
Врачи спасти не успели: в Волгограде внезапно умер 3-летний мальчик из МончегорскаСмотреть фотографии
13:07
На матч волгоградского «Ротора» и «Форте» продали 20 тысяч билетовСмотреть фотографии
12:52
«Как будто ничего и не было»: в центре Волгограда на месте прежней ямы снова лежат трамвайные рельсыСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде после пиратской вечеринки пропали две девочки-подросткаСмотреть фотографии
11:49
Двое пассажиров такси пострадали в ДТП у обладмина в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
Лихач на иномарке раскурочил трактор в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Пьяная компания молодежи перевернулась на авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:50
Бомж из Оренбурга в Волгоградской области напал на пенсионеркуСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом мужчина сломал челюсть при падении с электросамокатаСмотреть фотографии
 