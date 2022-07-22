«Раздался хлопок, выбило окна»: на юге Волгограда при взрыве самогонного аппарата пострадал мужчина

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 22 июля, во второй половине дня на улице 50 лет Октября произошел инцидент, в результате которого, по предварительным данным, пострадал хозяин квартиры. Со слов очевидцев, около 17.00 в одном из подъездов прогремел взрыв.

– Вечером мы находились у себя на балконе, когда вдруг раздался громкий хлопок, после чего мы услышали, как посыпались стекла, – рассказали жильцы дома ИА «Высота 102». – Вскоре после этого к нашему дому съехались скорые. Вроде как, кого-то увезли.

В экстренных службах информационному агентству подтвердили происшествие.

– В Красноармейском районе в многоквартирном доме 22 июля вечером в результате ненадлежащего обращения взорвался самогонный аппарат. В больницу бригадой скорой помощи был доставлен мужчина 1974 года рождения. Его жизни ничего не угрожает, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник.

Известно, что мужчина находился в квартире в момент происшествия один. По словам очевидцев, он получил незначительные ожоги. О масштабе разрушений в квартире на этот час достоверной информации нет.

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