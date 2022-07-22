Происшествия

«Раздался хлопок, выбило окна»: на юге Волгограда при взрыве самогонного аппарата пострадал мужчина

Происшествия 22.07.2022 21:04
0
22.07.2022 21:04


В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 22 июля, во второй половине дня на улице 50 лет Октября произошел инцидент, в результате которого, по предварительным данным, пострадал хозяин квартиры. Со слов очевидцев, около 17.00 в одном из подъездов прогремел взрыв. 

– Вечером мы находились у себя на балконе, когда вдруг раздался громкий хлопок, после чего мы услышали, как посыпались стекла, – рассказали жильцы дома ИА «Высота 102». – Вскоре после этого к нашему дому съехались скорые. Вроде как, кого-то увезли. 

В экстренных службах информационному агентству подтвердили происшествие. 

– В Красноармейском районе в многоквартирном доме 22 июля вечером в результате ненадлежащего обращения взорвался самогонный аппарат. В больницу бригадой скорой помощи был доставлен мужчина 1974 года рождения. Его жизни ничего не угрожает, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник. 

Известно, что мужчина находился в квартире в момент происшествия один. По словам очевидцев, он получил незначительные ожоги. О  масштабе разрушений в квартире на этот час достоверной информации нет.  

 Если вы стали очевидцем данного происшествия, присылайте фото или видео в редакцию информагентства в мессенджеры по номеру телефона +7(937)55-66-102

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
22.07.2022 19:38
Происшествия 22.07.2022 19:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 14:11
Происшествия 22.07.2022 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 13:14
Происшествия 22.07.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 10:13
Происшествия 22.07.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 09:14
Происшествия 22.07.2022 09:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 08:45
Происшествия 22.07.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 08:40
Происшествия 22.07.2022 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 19:16
Происшествия 21.07.2022 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 19:04
Происшествия 21.07.2022 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 14:18
Происшествия 21.07.2022 14:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 13:22
Происшествия 21.07.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 12:35
Происшествия 21.07.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 11:27
Происшествия 21.07.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 09:38
Происшествия 21.07.2022 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 07:05
Происшествия 21.07.2022 07:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:38
Минпромторг РФ поддержал идею раздавать просрочку малоимущимСмотреть фотографии
22:33
Четыре района Волгограда останутся без света в субботу 23 июляСмотреть фотографии
21:04
«Раздался хлопок, выбило окна»: на юге Волгограда при взрыве самогонного аппарата пострадал мужчинаСмотреть фотографии
20:27
Волгоградцев зовут культурно отдохнуть на выходных: программаСмотреть фотографии
20:10
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 11 августаСмотреть фотографии
19:38
ООО «Парк» озвучило официальные причины ЧП на колесе обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:58
«Открытие Авто»: большинство автовладельцев не готовы покупать парковочные местаСмотреть фотографии
18:49
Бизнесмен из Чечни развернет торговлю носками на Центральном рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:07
Из-за трех депутатов в Волгоградской области напечатают 294 тысячи бюллетенейСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде 17-летнему подростку грозит срок за аферу с банкоматомСмотреть фотографии
16:54
Волгоградцам погасили долги по зарплате на 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде пропал 15-летний подростокСмотреть фотографии
14:53
Из-за ошибки строителю московского метро сильно урезали пенсию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
«Здесь будет мясорубка»: жители поселка Волгограда требуют от РЖД тоннель из-за строительства новой веткиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
В Волгограде закупают еще 247 новых квартир для жителей трущобСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде у детской площадки зарезали мужчинуСмотреть фотографии
13:26
Больше тысячи волгоградцев пострадали от нападения клещейСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде Асланбек Керашев отмечает 20-летие на посту главы «Волгоград-ТРВ»Смотреть фотографии
13:14
На станции в Волгоградской области потушили вагон с углемСмотреть фотографии
12:27
Главный казначей России прибыл в Волгоград и встретился с губернаторомСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде конфисковали дом запрещенных «Свидетелей Иеговы»Смотреть фотографии
12:11
В Волгограде новую набережную дотянут до моста через ВолгуСмотреть фотографии
12:10
«К понедельнику запустим трамваи»: в центре Волгограда реконструкция теплосетей идет с опережением графикаСмотреть фотографии
12:04
Двоих курсанток академии МВД в Волгограде отчислили из-за муляжа взрывного устройстваСмотреть фотографии
12:00
Вклад в общую копилку: молодое хозяйство в Ольховском районе наращивает темпы уборки зернаСмотреть фотографии
11:38
Волгоградский депутат Струк вместе с «Юнармией» попал в санкционный список ЕССмотреть фотографии
10:20
Минстрой России включил Волгоград в топ-10 «умных» городовСмотреть фотографии
10:13
Водитель спасся чудом: под Волгоградом фура протаранила бетонный блок и перевернулась — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На видеонаблюдение в городах Волгоградской области выделили 28,4 млн рублейСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом для новобранцев создали обстановку реального бояСмотреть фотографии
 