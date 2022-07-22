Отдых в столице: водные прогулки





Прогулки по Москве-реке традиционно привлекают жителей столицы и ее гостей: незабываемые виды исторических мест столицы никого не оставляют равнодушными. Максимальный комфорт пассажиров во время городского путешествия обеспечивает флотилия Рэдиссон — будь то речной «трамвайчик», супер-яхта или яхта-ресторан. В парке компании два десятка судов соответствующих высоким стандартам отрасли.

Яхты Рэдиссон курсируют по реке ежедневно, в любое время года, в том числе и зимой, когда поверхность воды затягивается льдом. Более того, наряду с дневными рейсами существуют ночные, предлагающие погружение в особую романтическую атмосферу.

Суда отходят с причалов рядом с парком им.Горького и гостиницей «Украина». В стандартную программу маленького путешествия входит обзор с воды Храма Христа Спасителя, Собора Василия Блаженного, Кремля, памятника Петру I, парка им.Горького, Воробьевых гор, высотки на Котельнической набережной, БЦ Москва-Сити, а также курсирование под Краснохолмским, Устьинским и Крымским мостами.

Все суда флотилии оснащены системами климат-контроля, панорамными окнами, за счет чего наслаждение видами города не зависит от погодных условий. Правда из-за волнений воды рейс может быть отменен, если капитан сочтет это необходимым. Безопасность пассажиров для компании прежде всего. Капитаны с солидным опытом работы регулярно подтверждают квалификацию, на борту присутствуют индивидуальные спасательные средства, системы оповещения в соответствии с современными требованиями.

На борту есть множество развлечений для людей всех возрастов. Взрослые, например, могут порадовать себя изысканными блюдами из ресторана. Кстати, здесь можно даже провести любое крупное мероприятие, вплоть до свадьбы. Для подрастающего поколения в выходные дни устраиваются специальные увлекательные программы. К слову, дети до пяти лет могут кататься на яхтах Рэдиссон совершенно бесплатно, без получения для них отдельного места, а для ребят до двенадцати лет предусмотрена солидная скидка.



