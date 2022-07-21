Расследования

По решению и постановлению: нанятый чиновниками подрядчик разбазарил гаражи и транспорт жителей Волгограда

Расследования 21.07.2022 12:35
0
21.07.2022 12:35


В Волгограде полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, которую чиновники администрации Советского района наняли для  демонтажа гаражей, признанных  самовольными. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате действий подрядчика жители Советского района лишились не только самих гаражей, в результате согласованных с администрацией работ у людей пропали транспорт, стройматериалы и другое имущество. 

– В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы подозреваемого в растрате имущества граждан на сумму более 1,7 млн рублей, – сообщили 21 июля информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Следователями У МВД России по  Волгограду возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего генерального директора фирмы. Мужчина подозревается в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере.

 

Основанием для возбуждения дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные оперативными сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по  Волгограду. 

– Установлено, что 38-летний директор одной из фирм заключил договор с администрацией Советского района Волгограда. С февраля по март 2022 года он получил металлические гаражи, принадлежащие жителям района, которые он должен был перевезти на место хранения и обеспечить сохранность для последующей передачи на баланс департамента муниципального имущества, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону. – Однако вверенное имущество он разрезал на части и в последующем незаконно реализовывал. Сумма причиненного ущерба превышает 1,7 млн рублей.

По ходатайству следователя директора компании, подозреваемого в растрате вверенного ему имущества в особо крупном размере,  заключили под стражу. Тем временем полицейские устанавливают  круг пострадавших. 

Одиннадцать граждан, чьи гаражи и находящееся в них имущество были незаконно реализованы, уже обратились с заявлениями в полицию. По данным оперативников, таким образом было присвоено почти 90 гаражных боксов и полицейские предполагают, что потерпевших может быть больше, – уточняют в главном управлении МВД России. 

Как стало известно ИА «Высота 102», кроме самих гаражей, которые при сдаче на металл стоят немалых денег, жители Советского района лишились транспортных средств (лодки, скутеры, мотоциклы), личных вещей и строительных материалов. 

Добавим, что проблему сноса признаваемых самовольными гаражей жители Волгограда неоднократно поднимали в СМИ. Горожан прежде всего возмущает процедура принятия решений о принудительном демонтаже конструкций. Решения принимают, как правило, работники районных администраций в составе специальных комиссий. При этом жителей Волгограда никто не извещает о том, что состоится заседание. 

О том, что гараж будет снесен, волгоградцы узнают, как правило, за 15 дней до принудительного демонтажа. В случае, если горожане по веским причинам не успевают вывезти имущество и самостоятельно демонтировать гараж, найти их потом удается редко. 

4 февраля после выписки со стационарного лечения после ковида я узнал, что мой гараж, расположенный за домом около гаражного кооператива,  демонтирован. Более того, имущество и сам гараж были вывезены в неизвестном направлении, – рассказал житель Советского района Владимир Манжосов. – От присутствовавших там людей я узнал, что это сделано по решению и постановлению администрации Советского района. 

9 февраля, уточняет волгоградец, он обратился в администрацию с просьбой разъяснить, куда вывезли его гараж и имущество. 

Все 17 гаражей, которые были установлены на пустыре, в течение трех дней были демонтированы, – уточняет Манжосов. – В администрации же мне поначалу отказали даже в общении как таковом. Но после моих настойчивых требований мне объяснили, что сделано это все МБУ ЖКХ Советского района, а имущество хранится на базе. 

Приехав по указанному адресу, говорит житель Советского района, он увидел обычный частный дом. 

– Оказалось, что никакой базы и складов, где хранилось бы имущество, не существует. Я обратился в полицию, городскую и областную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям районной администрации.

Волгоградец уточняет, что на письменный запрос в администрацию района он получил ответ, что имущество он может получить только после оплаты всех расходов, которые администрация понесла при демонтаже, хранении и транспортировке, а также при рекультивации места под гаражом. Но вернуть имущество волгоградцу так и не удалось. 

У меня было 30 позиций. Наиболее ценная – японский скутер, а также дорогостоящие стройматериалы, – уточняет Владимир Манжосов. 

Сегодня оперативники МВД ищут тех жителей Советского района, кто так же, как и Владимир, лишился имущества. Обращаться необходимо в городское управление МВД России по Волгограду. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
21.07.2022 15:48
Расследования 21.07.2022 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.07.2022 15:51
Расследования 20.07.2022 15:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.07.2022 10:32
Расследования 20.07.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.07.2022 08:28
Расследования 20.07.2022 08:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.07.2022 06:16
Расследования 20.07.2022 06:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2022 17:44
Расследования 19.07.2022 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2022 16:20
Расследования 19.07.2022 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2022 12:26
Расследования 19.07.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 19:38
Расследования 18.07.2022 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 15:24
Расследования 18.07.2022 15:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 14:21
Расследования 18.07.2022 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 12:35
Расследования 18.07.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 10:38
Расследования 18.07.2022 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2022 20:12
Расследования 17.07.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 15:13
Расследования 15.07.2022 15:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:30
«А могли бы сделать укрытия»: чиновники Волгограда распродают подвалы жилых домовСмотреть фотографии
16:14
Торговцам выделили новые места после обрушения корпуса на ярмарке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде цены на топливо демонстрируют стабильностьСмотреть фотографии
15:48
Прокуратура после ЧП с колесом обозрения нагрянула с проверкой в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
«Все погасло и кабинка резко полетела вниз»: застрявший на колесе обозрения волгоградец рассказал о ЧПСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгограде подросток устроил резню на дне рождения в саунеСмотреть фотографии
13:22
Три волгоградца умерли от отравления неизвестным веществомСмотреть фотографии
13:10
Школьница из Суровикино стала победительницей музыкальной смены в онлайн-лагере МТССмотреть фотографии
12:35
Стали известны подробности об утонувшем под Волгоградом мужчинеСмотреть фотографии
12:35
По решению и постановлению: нанятый чиновниками подрядчик разбазарил гаражи и транспорт жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
11:30
На районы Волгограда обрушился шторм с градом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:27
В Волгоградской области водитель сбил мать с ребенком на пешеходном переходеСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:19
«Россети Юг» улучшили электроснабжение двух удаленных населенных пунктов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Банк «Открытие»: больше половины жителей ЮФО ждут дальнейшего снижения ставок по кредитамСмотреть фотографии
09:40
МЧС предупредило волгоградцев о граде и штормовом ветре до 23 июляСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области утонул 44-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:35
«Душа поет»: Бочаров открыл долгожданный мост через Ерзовку под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:46
Волгоградцам предлагают работу с суперзарплатамиСмотреть фотографии
08:25
«Нас ждали восемь лет»: группа волгоградских врачей вернулась из ЛНРСмотреть фотографии
08:08
В Волжском в разгар лета вырубили аллею около ж/д вокзалаСмотреть фотографии
07:05
В Волгограде люди пять часов просидели на сломавшемся колесе обозренияСмотреть фотографии
23:57
Стали известны возможные причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:21
МЧС: на обесточенном колесе обозрения в Волгограде застряли 24 человекаСмотреть фотографии
22:13
В ЦПКиО Волгограда эвакуируют людей из кабинок колеса обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Охранник ЧОПа полтора месяца воровал форму у волгоградских футболистовСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде после срыва закупки удвоили сумму на ремонт мемориала на Аллее ГероевСмотреть фотографии
20:55
«Ротор» зовет болельщиков с детьми на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
20:28
Прокурор Костенко выслушал проблемы бизнесменов на особой территорииСмотреть фотографии
19:46
«Сразу набросились с угрозами»: волгоградец оказался в больнице после конфликта на горящей свалкеСмотреть фотографии
 