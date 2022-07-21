



В Волгограде полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, которую чиновники администрации Советского района наняли для демонтажа гаражей, признанных самовольными. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате действий подрядчика жители Советского района лишились не только самих гаражей, в результате согласованных с администрацией работ у людей пропали транспорт, стройматериалы и другое имущество.

– В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы подозреваемого в растрате имущества граждан на сумму более 1,7 млн рублей, – сообщили 21 июля информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Следователями У МВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего генерального директора фирмы. Мужчина подозревается в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные оперативными сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду.

– Установлено, что 38-летний директор одной из фирм заключил договор с администрацией Советского района Волгограда. С февраля по март 2022 года он получил металлические гаражи, принадлежащие жителям района, которые он должен был перевезти на место хранения и обеспечить сохранность для последующей передачи на баланс департамента муниципального имущества, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону. – Однако вверенное имущество он разрезал на части и в последующем незаконно реализовывал. Сумма причиненного ущерба превышает 1,7 млн рублей.

По ходатайству следователя директора компании, подозреваемого в растрате вверенного ему имущества в особо крупном размере, заключили под стражу. Тем временем полицейские устанавливают круг пострадавших.

– Одиннадцать граждан, чьи гаражи и находящееся в них имущество были незаконно реализованы, уже обратились с заявлениями в полицию. По данным оперативников, таким образом было присвоено почти 90 гаражных боксов и полицейские предполагают, что потерпевших может быть больше, – уточняют в главном управлении МВД России.

Как стало известно ИА «Высота 102», кроме самих гаражей, которые при сдаче на металл стоят немалых денег, жители Советского района лишились транспортных средств (лодки, скутеры, мотоциклы), личных вещей и строительных материалов.

Добавим, что проблему сноса признаваемых самовольными гаражей жители Волгограда неоднократно поднимали в СМИ. Горожан прежде всего возмущает процедура принятия решений о принудительном демонтаже конструкций. Решения принимают, как правило, работники районных администраций в составе специальных комиссий. При этом жителей Волгограда никто не извещает о том, что состоится заседание.

О том, что гараж будет снесен, волгоградцы узнают, как правило, за 15 дней до принудительного демонтажа. В случае, если горожане по веским причинам не успевают вывезти имущество и самостоятельно демонтировать гараж, найти их потом удается редко.

– 4 февраля после выписки со стационарного лечения после ковида я узнал, что мой гараж, расположенный за домом около гаражного кооператива, демонтирован. Более того, имущество и сам гараж были вывезены в неизвестном направлении, – рассказал житель Советского района Владимир Манжосов. – От присутствовавших там людей я узнал, что это сделано по решению и постановлению администрации Советского района.

9 февраля, уточняет волгоградец, он обратился в администрацию с просьбой разъяснить, куда вывезли его гараж и имущество.

– Все 17 гаражей, которые были установлены на пустыре, в течение трех дней были демонтированы, – уточняет Манжосов. – В администрации же мне поначалу отказали даже в общении как таковом. Но после моих настойчивых требований мне объяснили, что сделано это все МБУ ЖКХ Советского района, а имущество хранится на базе.

Приехав по указанному адресу, говорит житель Советского района, он увидел обычный частный дом.

– Оказалось, что никакой базы и складов, где хранилось бы имущество, не существует. Я обратился в полицию, городскую и областную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям районной администрации.

Волгоградец уточняет, что на письменный запрос в администрацию района он получил ответ, что имущество он может получить только после оплаты всех расходов, которые администрация понесла при демонтаже, хранении и транспортировке, а также при рекультивации места под гаражом. Но вернуть имущество волгоградцу так и не удалось.

– У меня было 30 позиций. Наиболее ценная – японский скутер, а также дорогостоящие стройматериалы, – уточняет Владимир Манжосов.

Сегодня оперативники МВД ищут тех жителей Советского района, кто так же, как и Владимир, лишился имущества. Обращаться необходимо в городское управление МВД России по Волгограду.