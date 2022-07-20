Расследования 20.07.2022 15:51
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20.07.2022 15:51
К 2 годам колонии строгого режима приговорен 37-летний житель Волгограда по фамилии Бухаленков за оскорбления полицейского и угрозы убийством. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Тракторозаводском районном суде Волгограда.
Бухаленков признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ).
Судом установлено, что 14 апреля текущего года мужчина находился в общественном месте в Тракторозаводском районе Волгограда, был пьян и вел себя агрессивно. Он ругался матом и пытался устроить драку, на замечания не реагировал. К нему подошли сотрудники полиции, потребовали прекратить противоправные действия и пройти с ними в отдел полиции для составления административного протокола.
Однако Бухаленков стал оказывать сопротивление, упираться ногами и оскорблять полицейского, который находился при исполнении своих обязанностей.
- Бухаленков высказывал в адрес представителя власти угрозы применения насилия, а именно, что «убьет, зарежет» последнего, при этом сопровождал свои слова резкими движениями туловищем вперед, демонстрируя реальность своих намерений, - сообщили в районном суде.
На суде мужчина полностью признал вину. При вынесении приговора свою роль сыграли отягчающие обстоятельства, а именно рецидив преступлений, поскольку Бухаленков ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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