Расследования

Волгоградец получил 2 года строгого режима за угрозы убить и зарезать полицейского

Расследования 20.07.2022 15:51
0
20.07.2022 15:51



К 2 годам колонии строгого режима приговорен 37-летний житель Волгограда по фамилии Бухаленков за оскорбления полицейского и угрозы убийством. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Тракторозаводском районном суде Волгограда.
Бухаленков признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ). 
Судом установлено, что 14 апреля текущего года мужчина находился в общественном месте в Тракторозаводском районе Волгограда, был пьян и вел себя агрессивно. Он ругался матом и пытался устроить драку, на замечания не реагировал. К нему подошли сотрудники полиции, потребовали прекратить противоправные действия и пройти с ними в отдел полиции для составления административного протокола.
Однако Бухаленков стал оказывать сопротивление, упираться ногами и оскорблять полицейского, который находился при исполнении своих обязанностей. 
- Бухаленков высказывал в адрес представителя власти угрозы применения насилия, а именно, что «убьет, зарежет» последнего, при этом сопровождал свои слова резкими движениями туловищем вперед, демонстрируя реальность своих намерений, - сообщили в районном суде.
На суде мужчина полностью признал вину. При вынесении приговора свою роль сыграли отягчающие обстоятельства, а именно рецидив преступлений, поскольку Бухаленков ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
20.07.2022 10:32
Расследования 20.07.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.07.2022 08:28
Расследования 20.07.2022 08:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.07.2022 06:16
Расследования 20.07.2022 06:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2022 17:44
Расследования 19.07.2022 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2022 16:20
Расследования 19.07.2022 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2022 12:26
Расследования 19.07.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 19:38
Расследования 18.07.2022 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 15:24
Расследования 18.07.2022 15:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 14:21
Расследования 18.07.2022 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 12:35
Расследования 18.07.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 10:38
Расследования 18.07.2022 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2022 20:12
Расследования 17.07.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 15:13
Расследования 15.07.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 13:24
Расследования 15.07.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 11:55
Расследования 15.07.2022 11:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:57
Стали известны возможные причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:21
МЧС: на обесточенном колесе обозрения в Волгограде застряли 24 человекаСмотреть фотографии
22:13
В ЦПКиО Волгограда эвакуируют людей из кабинок колеса обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Охранник ЧОПа полтора месяца воровал форму у волгоградских футболистовСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде после срыва закупки удвоили сумму на ремонт мемориала на Аллее ГероевСмотреть фотографии
20:55
«Ротор» зовет болельщиков с детьми на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
20:28
Прокурор Костенко выслушал проблемы бизнесменов на особой территорииСмотреть фотографии
19:46
«Сразу набросились с угрозами»: волгоградец оказался в больнице после конфликта на горящей свалкеСмотреть фотографии
18:40
Помог талисман и чесалась ладошка: волгоградская пенсионерка выиграла в лотерею квартиру у моряСмотреть фотографии
16:44
Территорию бывшего тракторного завода в Волгограде готовят для жилой застройкиСмотреть фотографии
16:31
Такырная круглоголовка попала в Красную книгу Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
«Раньше был за нас»: Роспотребнадзор отказался защищать жителей Волгоградской области от битумной «душегубки»Смотреть фотографии
15:51
Волгоградец получил 2 года строгого режима за угрозы убить и зарезать полицейскогоСмотреть фотографии
15:06
Пойму реки Царицы в Волгограде хотят наполнить водойСмотреть фотографии
14:36
Погибла пшеница и подсолнечник: в Камышине озвучили новые потери от градаСмотреть фотографии
14:06
«Мальчишки, тут столько горя!»: опубликованы фото обвалившегося корпуса на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:34
Мясной корпус частично обрушился на Народной ярмарке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
В Волгограде Россельхозбанк представил цифровые сервисы для фермеровСмотреть фотографии
11:39
СК выясняет обстоятельства происшествия в волгоградском магазине «Магнит»Смотреть фотографии
11:29
РУСАЛ масштабно отметил День металлурга в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Пациент умер после падения со второго этажа психбольницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом во время конфликта между двумя братьями подстрелили третьегоСмотреть фотографии
10:51
Массовое ДТП произошло под Волгоградом из-за недомогания водителяСмотреть фотографии
10:32
«Уехала с детьми домой»: пропавшую с двумя девочками няню нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
На горчичном поле под Волгоградом сгорел американский комбайнСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцы выстроились в очередь за едой «Вкусно – и точка»Смотреть фотографии
09:55
В Волжском в машине нашли разложившийся труп женщиныСмотреть фотографии
09:31
Волгоградская область удвоила объемы собранной пшеницыСмотреть фотографии
09:03
Чиновники стали первыми посетителями «Вкусно – и точка» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:49
Еще одна бригада волгоградских медиков отправилась в ЛНРСмотреть фотографии
 