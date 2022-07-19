



Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток денежных средств на счете.

Процентные ставки:

• На ежедневный остаток от 1 млн рублей включительно – от 6% до 7,5% годовых, в зависимости от тарифного плана и пакета услуг;

• На ежедневный остаток до 1 млн рублей – 0,01% годовых.

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.