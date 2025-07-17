За полгода животные покусали более 5,7 тыс. волгоградцев

В Волгоградской области с начала года к врачам с жалобами на укусы животных обратились более 5,7 тысячи человек. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, этот показатель превышает среднемноголетний уровень.

Специалисты в настоящее время фиксируют рост обращений в медицинские организации лиц, подвергшихся риску заражения вирусом бешенства.

- Случаев заболевания бешенством в течение текущего года среди населения области не зарегистрировано, - уточнили в управлении.

Напомним, вирус бешенства, который является смертельным, передается через укусы, царапины или при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Особую опасность представляют укусы в лицо, голову, шею, кисти рук и пальцы из-за обилия нервных окончаний в этих областях.

Уже развившуюся болезнь вылечить нельзя. Единственный способ защиты - вакцинация. Современная вакцинация включает шесть инъекций, которые делаются в плечо. При тяжёлых повреждениях дополнительно назначается антирабический иммуноглобулин.

Фото из архива V102.RU