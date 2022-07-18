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Фильм «Отчаянные дольщики» — острая сатира с привкусом драмы

Полезно знать 18.07.2022 18:27 Реклама
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18.07.2022 18:27 Реклама


«Отчаянные дольщики» — российская социальная сатира. Мечты о новой жизни в собственных квадратных метрах — это ли не повод вложить деньги в красивые обещания застройщика? Только бы не остаться без денег и без квартиры.
Ирония о наболевшем
Две семейные пары знакомятся в офисе застройщика, у которого планируют купить квартиры в строящемся жилом комплексе под чарующе-неопределённым названием "Верхний Нижний".
Бизнес Григория начал приносить прибыль. И у них с женой Ингой затеплилась надежда съехать из опостылевшего общежития в отдельное жильё. Ден вертелся как мог, продавая втридорога копеечные товары, чтобы накопить на первый взнос. Хотя Ляля, девушка Дена, хотела свадьбу в экзотической стране, парень остался непреклонным — всё заработанное решил вложить в семейное гнёздышко.
Прошёл год. К этому времени Инга и Григорий уже ожидают первенца, а Ден позвал замуж Лялю. Шумное новоселье, на котором будущие соседи должны были вместе повеселиться, так и не состоялось. Встреча пар произошла на пикете, где обманутые дольщики требовали справедливости. А всё дело в том, что Олег Слуцкий, владелец фирмы-застройщика, испарился, прихватив вложенные людьми деньги и оставив на месте планируемого ЖК «Верхний Нижний» зияющую дыру котлована.
Раскрытое мошенничество

Как-то вдруг выясняется, что Гриша знает, где живёт этот самый Слуцкий. Разгорячившись на пикете, кто эмоциями, кто чем-то посущественней, ребята отправляются домой к мошеннику, чтобы призвать его к ответу. Конструктивной беседы в спокойной обстановке не получилось, и Инга, испугавшись за мужа, одним ударом вырубает Слуцкого. Пока две семьи решают, куда деть тело, думая, что аферист умер на месте, это самое тело приходит в себя. Что же, сама судьба преподносит дольщикам шанс вернуть свои деньги и даже, может, обеспечить себе безбедное будущее. Осталось дело за малым — осуществить обмен афериста на деньги.
Шутки шутками, а проблема насущная. Однако «Отчаянные дольщики» — чёрная комедия, где нет положительных героев. В ней показано, как легко моральные устои порядочных граждан могут трансформироваться под действием обстоятельств. "Не мы такие, жизнь такая" — лейтмотив этого фильма. Интересно, что актёру Михаилу Трухину, сыгравшему Григория, тоже случилось однажды стать жертвой строительных аферистов. Правда, его история закончилась возвратом вложенных денег.
Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

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