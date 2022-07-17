Общество

Ветераны попросили у Медведева помочь с реставрацией ЦУМа в Волгограде

Общество 17.07.2022 16:46
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17.07.2022 16:46


Ветераны Волгоградской области на встрече с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым попросили оказать содействие на федеральном уровне в реставрации здания Центрального универмага в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча прошла тепло и душевно, а ветераны сами стали ведущими и задавали тон беседе. 

Медведев встретился с представителями Поколения Победителей — Юрием Голядкиным, Георгием Гусевым, Тамарой Колбасиной, Александром Колотушкиным, Евгением Роговым, Виктором Шестелем. Мероприятие прошло в зале Воинской и Трудовой Славы. В начале встречи зампред Совбеза России передал привет от президента Владимира Путина и поблагодарил участников встречи за беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны. 

Александр Струков от имени всего ветеранского сообщества попросил Дмитрия Медведева о содействии при реставрации здания Центрального универмага.  

— У нас в городе знаменитый наш универмаг, в подвале которого находится музей пленения Паулюса, само здание давно требует ремонта. У ветеранов есть просьба такая —  в здании универмага наряду с музеем «Память» создать музейно-исторический комплекс, чтобы в итоге получилось единое культурно-историческое пространство — Вечный огонь на площади Павших борцов, сам ЦУМ, воздвигнутый собор Александра Невского, ДЮЦ, Аллея Героев — мы просим оказать содействие в реализации регионом этого плана.

В ответном слове Медведев подчеркнул, что в целом этот вопрос он уже обсудил с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

— Понятно, какое историческое значение имеет универмаг. Он был одним из лучших универмагов, построенных до войны в Советском Союзе, — отметил Дмитрий Медведев. — Но его слава, конечно, в первую очередь связана с историческим значением в разгроме фашистских войск в ходе Сталинградской битвы и пленении Фридриха Паулюса. По сути жирный крест на всей операции немецко-фашистских войск был поставлен действительно именно там. 

По словам председателя оргкомитета по подготовке празднования юбилея победы в Сталинградской битве, необходимо проработать полноценную концепцию со всеми необходимыми расчетами. При этом на всех этапах важно мнение как специалистов, так и непосредственно ветеранов.  

— Музей должен быть с учетом современных требований, который будет объединять все лучшее — и само историческое место, его значение, артефакты того периода — с одной стороны, а с другой — современные музейные технологии. Давайте мы тоже это включим в план работы. А я предлагаю Андрею Ивановичу подготовить некую концепцию того, что здесь можно было бы сделать. В этом должны принять посильное участие все. Договорились, — резюмировал Дмитрий Медведев. 

Ранее информагентство сообщало, что экспертами одобрен проект реконструкции волгоградского ЦУМа. В историческом здании, расположенном в центре Волгограда, появится современный многофункциональный выставочный центр. 

Его основой станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова. Новое пространство станет местом семейного досуга и отдыха с творческими мастерскими, арт-кафе и мультимедийными экспозициями, концертным залом. По замыслу авторов проекта, здесь будут проходить крупные региональные, всероссийские и международные выставки.

Фото: администрация Волгоградской области

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