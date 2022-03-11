Эксперты одобрили проект реконструкции волгоградского ЦУМа









Проект реконструкции здания волгоградского ЦУМа получил положительную оценку историко-культурной экспертизы. В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области уточнили, что архитектурно-планировочные решения выполнены с учетом максимального сохранения первозданного облика здания 1938 года постройки. В экспертизе также отмечено, что авторами проекта учтены особенности существующего строения, применены планировочные принципы сохранения помещений и элементов интерьера, являющихся предметом охраны.

Напомним, в историческом здании ЦУМа, расположенного в центре Волгограда, будет создан современный многофункциональный выставочный центр . Его основой станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова. Это будет новое пространство для семейного досуха и отдыха с творческими мастерскими, арт-кафе и мультимедийными экспозициями, концертным залом. По замыслу авторов проекта, здесь будут проходить крупные региональные, всероссийские и международные выставки.

Для этого предстоит провести реставрацию главного здания и крыши, уличных и дворовых фасадов. Документацией также предусмотрено воссоздание утраченного декоративного убранства, демонтаж пристроек, восстановление оконных проемов. Также предстоит реставрировать конструкции пятого этажа, окрасить фасады, привести в порядок лестницы, обустроить пандусы и прочее.

Напомним, здание ЦУМа уже давно не используется. Несколько лет назад оно было возвращено в государственную собственность.

На фото администрации Волгоградской области - здание ЦУМа после реставрации