Экономика

ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования

Экономика 14.07.2022 11:14 Новости компаний
0
14.07.2022 11:14 Новости компаний


С 14 июля ВТБ начинает принимать заявки в рамках государственной программы автокредитования. Клиенты могут со скидкой приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей. Дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составит 25%, для остальных субъектов — 20%.
Приобрести автомобиль в рамках госпрограммы могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Льготные условия также распространяются на автолюбителей, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).  
Под субсидию попадают машины с датой создания электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) не ранее декабря 2021 года. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей, возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ. Оформить автокредит с господдержкой можно и на электромобиль. Клиенты могут приобрести его с 35%-й скидкой от стоимости в любом регионе России.
Для ВТБ стратегически важно предоставлять клиентам выгодные условия кредитования, поэтому мы оперативно начали работать по новой программе госсубсидирования. Подобная мера оказала определяющую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии, и мы рассчитываем на ее положительный эффект и в текущей экономической ситуации. Главным стимулом для заемщиков будет снижение финансовой нагрузки в виде дополнительных скидок на машину. Считаем, что увеличившийся спрос поддержит российский авторынок, который в этом году оказался под серьезным давлением, — прокомментировал и.о. начальника управление «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.
Подать заявку на автокредит с господдержкой клиенты могут на сайте ВТБ. Получение средств в банке возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Средства можно получить на срок до 84 месяцев.
Медицинским работникам необходимо подтвердить принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений к государственной или муниципальной образовательной организации. Для подтверждения трейд-ин требуется предоставить документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счёт покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.  
ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года более 20 тысяч заемщиков оформили в банке кредиты. Объем сделок вплотную приблизился к 27 млрд рублей.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
14.07.2022 15:36
Экономика 14.07.2022 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2022 13:34
Экономика 14.07.2022 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2022 13:23
Экономика 14.07.2022 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2022 11:18
Экономика 14.07.2022 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 16:45
Экономика 13.07.2022 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 16:07
Экономика 13.07.2022 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 12:39
Экономика 13.07.2022 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 10:57
Экономика 13.07.2022 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 10:52
Экономика 13.07.2022 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 08:17
Экономика 13.07.2022 08:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.07.2022 18:43
Экономика 12.07.2022 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2022 18:40
Экономика 12.07.2022 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2022 15:16
Экономика 12.07.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.07.2022 12:55
Экономика 12.07.2022 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2022 11:01
Экономика 12.07.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:52
В Волгограде дети участников спецоперации получат именные стипендииСмотреть фотографии
15:39
«Он мой. Как я его оставлю?»: семья волгоградцев просит земляков помочь в борьбе с болезнью сынаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитамСмотреть фотографии
15:27
«Если главврачи не понимают, надо принимать меры»: видео прогулки Бочарова по больничному городкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
В Волгограде допоздна продлят работу скоростного трамваяСмотреть фотографии
14:49
Двоих охотников осудили за убийство косули из окна автомобиля под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде осудят электромонтера за гибель ребенка в ваннойСмотреть фотографии
14:16
Дмитрий Медведев приедет в Волгоград 17 июля на открытие БК-31Смотреть фотографии
13:49
Стихия обрушилась на север Волгоградской области и оставила без света домаСмотреть фотографии
13:47
«Поправочка вышла»: депутаты Волгоградской облдумы разрешили жителям менять названия городов и районовСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде отменили открытие пляжа на острове СарпинскийСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде пожарные не дали разгореться огню над советом ветерановСмотреть фотографии
12:46
МЧС предупредило волгоградцев о шторме в ближайшие часыСмотреть фотографии
12:39
Новым детским омбудсменом Волгоградской области стал Евгений КовшиковСмотреть фотографии
12:36
Банк «Открытие»: больше половины жителей ЮФО уверены в стабильности личных доходов в 2022 годуСмотреть фотографии
12:20
В мэрии Волгограда подготовились к штормуСмотреть фотографии
12:07
К ордену Мужества посмертно представлены еще 10 участников СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Стала известна причина досрочной отставки детского омбудсмена Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде отремонтируют проезд под Комсомольским мостомСмотреть фотографии
11:20
Несколько дней пролежала в квартире: в Москве умерла известная в Волгограде поисковикСмотреть фотографии
11:18
Энергетики «Россети Юг» продолжают летнюю кампанию по детской электробезопасностиСмотреть фотографии
11:11
Имя нового детского омбудсмена волгоградские депутаты назовут 14 июляСмотреть фотографии
11:10
ФСБ в пяти регионах России задержаны пособники террористовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
«Чтобы почувствовали ногами и другими частями»: Бочаров заставил чиновников пешком обойти весь Больничный комплексСмотреть фотографии
10:01
Главная защитница детей Волгоградской области Нина Болдырева покидает постСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области мужчина умер после прыжка в водуСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде на дачах нашли труп 39-летнего мужчиныСмотреть фотографии
09:19
Волгоградских детей и подростков приглашают в бесплатный онлайн-лагерь со звездными вожатымиСмотреть фотографии
08:32
В райцентре Волгоградской области прорвало водопроводСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде под свалкой похоронили родникСмотреть фотографии
 