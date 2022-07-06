Общество 06.07.2022 15:37
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06.07.2022 15:37
Изменения в закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области» обсуждаются в Волгоградской областной думе.
Как сообщает ИА «Высота 102», законопроект с поправками, определяющими порядок внесения инициатив о переименовании административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Волгоградской области, а также регламент рассмотрения таких предложений поступил в региональный парламент 5 июля.
Его авторами выступили председатель облдумы Александр Блошкин, его заместитель Сергей Булгаков и двое депутатов Наталья Семенова и Михаил Струк. Законопроект зарегистрирован и направлен в профильный комитет для рассмотрения.
В частности, предлагается внести изменения в статью 13 закона Волгоградской области от 7 октября 1997 года № 139-ОД «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области».
Так, согласно планируемым поправкам, предложения о присвоении наименований административно-территориальным единицам, населенным пунктам или об их переименовании в облдуму могут вносить органы государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления, общественные объединения, юридические лица и граждане РФ.
Вместе с предложением автору инициативы необходимо предоставить комплект документов, в числе которых должны быть расчеты финансовых затрат на реализацию предложения, обоснование предполагаемого наименования, копии топографических карт с географическими координатами населенного пункта или административно-территориальной единицы.
После проверки всех документов предложения направляются председателем облдумы губернатору для дачи заключения. На эту процедуру отводится 30 дней. Только при наличии такого заключения областная дума примет предложение к рассмотрению. При этом население проинформируют о затратах, необходимых на присвоение наименования или переименования населенного пункта, а также проведут работу по выявлению мнения населения на этот счет. С учетом этого мнения и будет приниматься решение.
Напомним, что в мае текущего года глава Киквидзенского района Волгоградской области Сергей Савин заявил о намерении вернуть историческое наименование муниципалитету, которым он руководит. По его мнению, Киквидзенский район нужно переименовать в Преображенский.
Отметим, что и в Волгограде часто высказывают предложения о возращении городу имени Сталинград. После очередных жарких дискуссий в 2013 году региональные власти приняли решение, что Волгоград будет становиться Сталинградом шесть раз в году: 2 февраля – в день разгрома немецко-фашистской армии в Сталинградской битве, 9 мая – в День Победы, 22 июня – в День памяти и скорби, 23 августа – в день памяти жертв бомбардировки Сталинграда, 2 сентября – в день завершения Второй мировой войны, 19 ноября – в день начала разгрома фашистов под Сталинградом.
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