Экономика

Банк «Открытие»: цены на серебро имеют потенциал для дальнейшего снижения

Экономика 12.07.2022 18:43
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12.07.2022 18:43


Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов комментирует.
Цены на серебро упали до двухлетнего минимума – его котировки на товарной бирже Comex (США) 11 июля достигли $19,08 за тройскую унцию. Снижение цен на металл обусловлено резкой коррекцией цен на золото на прошлой неделе. Кроме того, влияют общие драйверы, среди которых ожидание рецессии и сокращение спекулятивной активности на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США и других ЦБ мира.
Несмотря на то, что драгоценные  металлы часто выступают защитным активов в период рецессии, золото и серебро проигрывают в инвестиционной привлекательности перед другими инструментами ухода от риска, такими как доллар и государственные облигации США. В данном случае против металлов играет их высокая стоимость, отсутствие дополнительного процентного дохода, а также ожидание снижения объемов избыточной ликвидности в мире. Помимо этого, рецессия для серебра означает и существенное снижение в физическом потреблении. На долю промышленного спроса в структуре потребления металла в 2021 г. пришлось порядка 48%. В 2022 г. промышленный спрос должен был стать основным драйвером роста потребления, однако замедление экономической активности и локдауны в Китае в следующие 12 месяцев вносят существенные корректировки в эти прогнозы. Вместо ожидаемого роста промышленного спроса на 6% г/г в 2022 г., увеличение может составить не более 3-4%.
Лидером по промышленному потреблению серебра являются страны производители электроники, в том числе фотовольтаики для солнечных батарей. Поэтому существенное влияние на металл будет оказывать динамика экономической активности в таких странах, как Китай и Япония. Обе страны столкнулись со снижением экономики, хотя и по различным причинам. Спрос на ювелирные изделия из серебра может оставаться на высоком уровне. Здесь главным потребителем выступает Индия, которая сохраняет достаточно устойчивые позиции на фоне других стран. Более того, растущая неопределенность в мире может мотивировать население Индии приобретать серебряные изделия в качестве своеобразной инвестиции. Более традиционный инвестиционный спрос на серебро, выраженный в приобретении слитков, монет и вложений в ETF, в меньшей степени будет показывать сильную динамику в следующие 12 месяцев на фоне роста процентных ставок и укрепления доллара США.
По нашим оценкам, цена на серебро к концу 2022 г. может достичь $17-$18/тр. унция. И хотя текущие уровни цен сейчас существенно ниже значений прошлого года и начала текущего, они близки к значению «90th percentile total cash costs» добычи серебра. Это указывает на сохранение потенциала дальнейшего снижения, если оценки глубины мировой рецессии вырастут более значительно.

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