«Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостей

Телеком 12.07.2022 14:27
0
12.07.2022 14:27
Компания «Ростелеком-Солар» запустила первый российский сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы SolarMSS. Решение предоставляется из Национальной облачной платформы «Ростелекома». Помимо инструментального сканирования инфраструктуры, в составе сервиса заказчики получают полноценную экспертную поддержку от «Ростелеком-Солар»в части приоритизации и устранения найденных недостатков – с учетом текущего ландшафта киберугроз. В качестве сканера используется сертифицированное решение RedCheck отечественного вендора «АЛТЭКС-СОФТ».
Подключение заказчиков к сервису Vulnerability Management возможно в течение 1 дня, а экспертные результаты доступны в большинстве случаев уже через 3 дня. Решение ориентировано прежде всего на массовый сегмент среднего и крупного бизнеса из сфер ритейла, сельского хозяйства, промышленности, ТЭК, финансов, медицины и др. отраслей. Однако в ближайших планах «Ростелеком-Солар» – расширение технологического портфеля под задачи сканирования из облака крупного Enterprise-сегмента и госструктур.
Управление уязвимостями – это фундамент информационной безопасности. При этом только крупные компании могут позволить себе приобретение дорогостоящего сканера и найм в штат экспертов по Vulnerability Management, без которых невозможно грамотно интерпретировать результаты сканирования, а главное – реализовать компенсирующие меры. Для организаций с ограниченным бюджетом на информационную безопасность такой подход недоступен, и единственным приемлемым решением является сервис сканирования, включающий не только поставляемую из облака технологию, но и экспертизу сервис-провайдера. Однако с уходом из России ряда западных вендоров и на фоне беспрецедентного роста массовых кибератак многие из таких компаний оказались под ударом. Запуск импортозамещенного сервиса Vulnerability Management от «Ростелеком-Солар» стал ответом на острую потребность рынка.
— Использование сервиса контроля уязвимостей из облака позволит озаботится вопросами информационной безопасности не только крупным организациям, но и среднему бизнесу, который сегодня становится легкой мишенью для многочисленных кибератак. Экспертиза ведущих специалистов «Ростелеком-Солар» поможет таким компаниям качественно исследовать и повысить уровень своей защищенности, а высокая скорость подключения сервиса даст возможность оперативно отвечать на текущие кибервызовы, — отметил Максим Бронзинский, руководитель направления Vulnerability Management компании «Ростелеком-Солар».
Сервис Vulnerability Management включает инвентаризацию инфраструктуры заказчика, непосредственно сканирование и экспертную обработку результатов. Сканирование выявляет внешние уязвимости систем, которые и эксплуатируются в подавляющем большинстве массовых атак. Данные инструментального сканирования обрабатываются аналитиками «Ростелеком-Солар», которые приоритизируют найденные уязвимости (в т.ч. с учетом знаний о текущих угрозах), а также подготавливают план и конкретные рекомендации поих устранению. На выходе заказчик получает три типа отчетов: для бизнеса (с описанием потенциальных рисков для компании), экспертный (для ИБ-службы) и технический (для ИТ-подразделения).
— RedCheck в руках квалифицированных специалистов способен не только решать задачи класса Vulnerability Management, но и обеспечивать полный цикл управления безопасностью IT-инфраструктуры предприятия. Мы считаем своей миссией максимальное снижение рисков реализации угроз безопасности, поэтому с удовольствием поддерживаем проекты типа SecurityasaService. Совместно с «Ростелеком-Солар», мы создали первую отечественную облачную платформу контроля уязвимостей, которая позволит большему числу компаний минимизировать угрозы для бизнеса, — говорит Сергей Уздемир, заместитель генерального директора по ИТ компании «АЛТЭКС-СОФТ».
«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом более 500 школ Волгоградской области11.07.2022 15:52
Телеком 11.07.2022 15:52
Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России и в Волгоградской области07.07.2022 12:35
Телеком 07.07.2022 12:35
Волгоградский бизнес в два с половиной раза увеличил спрос на облака07.07.2022 11:51
Телеком 07.07.2022 11:51
Связь без помех и секунды на загрузку: билайн улучшил связь в туристических местах Волгограда04.07.2022 15:33
Телеком 04.07.2022 15:33
«Ростелеком» и НМГ объединяют онлайн-кинотеатры04.07.2022 12:54
Телеком 04.07.2022 12:54
«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов на Юге30.06.2022 20:56
Телеком 30.06.2022 20:56
В Волгоградской области билайн начал распродажу аксессуаров и гаджетов30.06.2022 15:21
Телеком 30.06.2022 15:21
Якутский вестерн и новая робинзонада: июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остроты30.06.2022 13:09
Телеком 30.06.2022 13:09
Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПО29.06.2022 13:54
Телеком 29.06.2022 13:54
Облачные коммуникации: «Ростелеком» обеспечил школу «Долина знаний» связью через интернет28.06.2022 15:45
Телеком 28.06.2022 15:45
Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспечения27.06.2022 14:21
Телеком 27.06.2022 14:21
Интернет для всей семьи: билайн пообещал каждый месяц бесплатные 50 ГБ23.06.2022 16:17
Телеком 23.06.2022 16:17
Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТС23.06.2022 14:16
Телеком 23.06.2022 14:16
«Ростелеком» перевел более 70 тысяч домохозяйств Волгоградской области с меди на оптику22.06.2022 11:13
Телеком 22.06.2022 11:13
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений16.06.2022 13:58
Телеком 16.06.2022 13:58