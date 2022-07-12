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ЖК «Лапшин Loft»: стартовали продажи в новом доме

Полезно знать 12.07.2022 10:13 Реклама
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12.07.2022 10:13 Реклама


Группа компаний «Волгострой» сообщает об открытии продаж квартир во втором доме жилого квартала «Лапшин Loft», который строится в Кировском районе Волгограда.
Квартал состоит всего из двух 6-этажных домов, укрывшихся в тени березовой рощи. Первый дом практически достроен – его ввод в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал текущего года, ключи от квартир новоселы получат в 4-м квартале.
Во втором доме будет 6 этажей, 2 подъезда и всего 102 уютные квартиры с индивидуальным отоплением. Метражи квартир стартуют от 35 кв. м, в каждой их них предусмотрены балкон или лоджия.

Квартал отличается стильным обликом, дизайнерскими холлами и продуманным благоустройством территории, которая будет оснащена системами контроля доступа и видеонаблюдения. При строительстве домов березы, растущие на территории, бережно сохраняют, поэтому у новоселов сразу будет тенистая роща под окнами.
Застройщик ООО «Стилтэк» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и gkvlgstroy.ru.
(8442) 50-33-11

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