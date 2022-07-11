В Волгоградской области продают элеватор после криминального руководства









Имущественный комплекс ОАО «Палласовский элеватор» выставлен на торги в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение о проведении торгов, внушительный список объектов включает производственную базу, здании цехов, склады, лаборатории, административный корпус, мастерские, силосные корпуса, водонапорную башню, земельный участок площадью 117738 кв.м. и другое движимое и недвижимое имущество. Начальная стоимость лота составляет 271 миллион 473 тысячи рублей.

Шаг торгов определен в 5% от начальной цены. Победителем открытых торгов будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество должника.

ОАО «Палласовский элеватор» было признано несостоятельным (банкротом) арбитражным судом Волгоградской области 3 июня 2021 года. Конкурсное производство продлено до 8 августа 2022 года . Это уже не первые торги по реализации имущественного комплекса элеватора. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от участников.

Напомним, что бывший директор элеватора Евгений Гущин, который фигурирует в качестве должника в деле о банкротстве, в ноябре 2021 года был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Установлено, что он нанес сельхозпроизводителям ущерб в размере 320 миллионов рублей. Так, в 2017-2019 годах вопреки условиям договоров хранения зерновой продукции директор элеватора переводил с лицевых счетов сельхозпроизводителей данные о правах на пшеницу на счета контролируемых им фирм. Впоследствии пшеница продавалась, а полученные деньги фигурант уголовного дела тратил на свои нужды. Вину в содеянном он не признал.













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