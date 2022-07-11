Экономика 11.07.2022 12:28 Реклама
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11.07.2022 12:28 Реклама
Банк Уралсиб возобновил рефинансирование ипотечных кредитов со ставкой от 10,85% годовых. С программой рефинансирования Уралсиба можно объединить в новом кредите ипотечный кредит стороннего банка, любое количество имеющихся у клиента кредитов наличными и автокредитов, задолженности по кредитным картам, а также включить в него дополнительную сумму наличными.
Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ банка составляет 10,85% годовых, в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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