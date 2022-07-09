В Волгоградской области три человека пропали во время купания

Происшествия 09.07.2022 10:31
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09.07.2022 10:31
В водоемах Волгоградской области разыскивают трех человек, которые пропали во время купания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, одно происшествия случилось накануне около трех часов дня в Михайловке. В станице Арчединская 46-летняя женщина купалась в реке Медведица, но потом пропала из вида. На берегу ее так и не дождались.
В розыске находятся и двое жителей Фролово. 32-летний и 34-летний мужчины находились на турбазе на Дону в хуторе Зимовский. Ночью они пошли купаться и до настоящего времени не вернулись. Предположительно, мужчины утонули.
На месте происшествий работают водолазы.
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