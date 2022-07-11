Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза

Экономика 11.07.2022 10:24 Новости компаний
0
11.07.2022 10:24 Новости компаний
Во втором квартале клиенты ВТБ совершили более 74 млн переводов и платежей через СБП на сумму более 390 млрд рублей. Доля сервиса в общем объеме переводов между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 года.
Активнее всего спрос на сервисы СБП растет в сегменте платежей. Во втором квартале их число удвоилось по сравнению с первым: клиенты ВТБ для оплаты покупок через СБП провели почти 2 млн транзакций более чем на 6 млрд рублей. В сегменте переводов с начала года клиенты провели с помощью СБП около 140 млн операций более чем на 750 млн рублей. Спрос на них вырос почти в 1,5 раза относительно второго полугодия 2021 г.
— В этом году сервис СБП окончательно утвердился в качестве самого популярного инструмента для перевода средств между физлицами. Клиенты ценят простоту и удобство его использования, поэтому на сегодняшний день СБП – это уже почти 3 из 4 совершаемых транзакций между клиентами. Большой потенциал для сервиса мы видим и в сегменте платежей, где он выступает как альтернатива ушедшим из России бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. Его развитию помогает отсутствие комиссий при переводах на небольшие суммы и запуск новых технологий, например, СБПэй. Операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции, — отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.
ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.
Для перевода средств через СБП в приложении ВТБ Онлайн нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По номеру телефона или карты», ввести номер телефона получателя, сумму и подтвердить операцию. Максимальная сумма перевода составляет 500 тыс. рублей, ежемесячный лимит – 5 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за одну операцию.
Банк Уралсиб возобновил рефинансирование ипотечных кредитов11.07.2022 12:28
Экономика 11.07.2022 12:28
Сбер предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли11.07.2022 11:44
Экономика 11.07.2022 11:44
Банк «Открытие»: снижение ставок по льготной ипотеке повысило спрос на кредиты и страхование в Волгоградской области08.07.2022 16:01
Экономика 08.07.2022 16:01
УК «Открытие» предлагает фонд для госслужащих08.07.2022 14:51
Экономика 08.07.2022 14:51
«Открытие Авто»: июньский рост авторынка может смениться падением в июле08.07.2022 13:45
Экономика 08.07.2022 13:45
Больше половины клиентов ВТБ отказались от печати чеков в банкоматах08.07.2022 12:43
Экономика 08.07.2022 12:43
Банк «Открытие»: лишь четверть жителей ЮФО готовы приобретать доллары, если снимут ограничения на их покупку08.07.2022 12:32
Экономика 08.07.2022 12:32
Управленцам и продавцам легче всего найти работу в Волгограде08.07.2022 11:29
Экономика 08.07.2022 11:29
ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 60% в июне08.07.2022 11:15
Экономика 08.07.2022 11:15
Гремячинский ГОК показал пример экологической ответственности08.07.2022 10:01
Экономика 08.07.2022 10:01
ВТБ запустил календарь событий ВЭД для работы с зарубежными партнерами07.07.2022 15:19
Экономика 07.07.2022 15:19
Сбер запустил онлайн-сервис предоставления расчётных листков участникам зарплатных проектов07.07.2022 14:05
Экономика 07.07.2022 14:05
Банк «Открытие»: «Пушкинские горы» обрели «голос» и интернет07.07.2022 12:33
Экономика 07.07.2022 12:33
Зарплатным проектом Сбербанка чаще всего пользуются в представители малого бизнеса07.07.2022 11:33
Экономика 07.07.2022 11:33
ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%07.07.2022 10:46
Экономика 07.07.2022 10:46