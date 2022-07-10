Спорт

"Они нам не товарищи": волгоградский «Ротор» победил «Динамо» - 3:0

Спорт 10.07.2022 20:45
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10.07.2022 20:45



Волгоградский  «Ротор»  снова  с крупным счетом  обыграл  своего соперника в товарищеском матче. На этот раз было повержено ставропольское «Динамо».  Игра прошла сегодня, 10 июля в Лермонтове.

Волгоградцы, как и в прошлом  матче против «Енисея-2», который завершился разгромом соперника  сине-голубых со счётом 7:0,  начали матч активно, что дало свои результаты уже на 7-ой минуте. Полузащитник «Ротора» Артём Максименко успешно выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной и отдал передачу на ещё одного новичка команды Илью Сафронова. Тот успешно обыграл защитника «Динамо» и отправил мяч в ворота, открыв счёт в поединке.

«Ротор» продолжил контролировать ход матча, изредка позволяя ставропольскому коллективу переходить на свою половину поля. На 24-ой минуте последовала успешная подача с фланга  от Максименко, после которой Ризван Ахмедханов пробил головой по воротам соперника, а полузащитник  Иван Шмаков на добивании сумел удвоить преимущество «Ротора» в этой встрече.

На 35-ой минуте сине-голубые разыграли длительную комбинацию на половине поля ставропольцев, результатом которой стал забитый гол в исполнении Ильи Сафронова - для игрока он стал вторым в поединке. Под конец первого тайма у «Динамо» появилась отличная возможность отправить мяч в ворота соперника, когда  футболист, выбежав  один на один с вратарём «Ротора» Никитой Кокаревым, переиграл его и отправил снаряд в пустые ворота.  Однако защитник волгоградской команды Сергей Обивалин ускорился и  сумел в подкате выбить мяч.

Второй тайм прошел не так интенсивно, как первая половина встречи. Обе команды снизили темп и почти не угрожали воротам друга друга.

Таким образом, «Ротор» победил уже в третьей товарищеской встрече. Ранее были повержены «Алания-2» и «Енисей-2». Впереди у "Ротора" еще три контрольных матча.

Напомним, сезон второй лиги начнется 24 июля. Волгоградский клуб будет встречаться с «Форте» из Таганрога дома.

Фото Единого фан-портала "Ротора" VK.

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