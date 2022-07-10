Фото Единого фан-портала "Ротора" VK.
Спорт 10.07.2022 20:45
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10.07.2022 20:45
Фото Единого фан-портала "Ротора" VK.
Волгоградский «Ротор» снова с крупным счетом обыграл своего соперника в товарищеском матче. На этот раз было повержено ставропольское «Динамо». Игра прошла сегодня, 10 июля в Лермонтове.
Волгоградцы, как и в прошлом матче против «Енисея-2», который завершился разгромом соперника сине-голубых со счётом 7:0, начали матч активно, что дало свои результаты уже на 7-ой минуте. Полузащитник «Ротора» Артём Максименко успешно выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной и отдал передачу на ещё одного новичка команды Илью Сафронова. Тот успешно обыграл защитника «Динамо» и отправил мяч в ворота, открыв счёт в поединке.
«Ротор» продолжил контролировать ход матча, изредка позволяя ставропольскому коллективу переходить на свою половину поля. На 24-ой минуте последовала успешная подача с фланга от Максименко, после которой Ризван Ахмедханов пробил головой по воротам соперника, а полузащитник Иван Шмаков на добивании сумел удвоить преимущество «Ротора» в этой встрече.
На 35-ой минуте сине-голубые разыграли длительную комбинацию на половине поля ставропольцев, результатом которой стал забитый гол в исполнении Ильи Сафронова - для игрока он стал вторым в поединке. Под конец первого тайма у «Динамо» появилась отличная возможность отправить мяч в ворота соперника, когда футболист, выбежав один на один с вратарём «Ротора» Никитой Кокаревым, переиграл его и отправил снаряд в пустые ворота. Однако защитник волгоградской команды Сергей Обивалин ускорился и сумел в подкате выбить мяч.
Второй тайм прошел не так интенсивно, как первая половина встречи. Обе команды снизили темп и почти не угрожали воротам друга друга.
Таким образом, «Ротор» победил уже в третьей товарищеской встрече. Ранее были повержены «Алания-2» и «Енисей-2». Впереди у "Ротора" еще три контрольных матча.
Напомним, сезон второй лиги начнется 24 июля. Волгоградский клуб будет встречаться с «Форте» из Таганрога дома.
Фото Единого фан-портала "Ротора" VK.
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