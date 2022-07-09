При дальнейшем осмотре также установлено, что в вентиляционном канале, предназначенном для отвода угарного газа из колонки, отсутствует тяга.
"За два дня приходил газовик": в Волгоградской области двое пенсионеров насмерть отравились угарным газом
Расследования 09.07.2022 14:13
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09.07.2022 14:13
При дальнейшем осмотре также установлено, что в вентиляционном канале, предназначенном для отвода угарного газа из колонки, отсутствует тяга.
В Волгоградской области проводят расследование обстоятельств смерти двух пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Некрасова в Михайловке были обнаружены тела 81-летнего мужчины и 87-летней женщины. Причиной смерти пожилых людей стало отравление угарным газом.
По данному факту Фроловским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).
В ходе осмотра места происшествия следователями СКР совместно с участвующими специалистами зафиксирован факт чрезмерного скопления угарного газа.
При дальнейшем осмотре также установлено, что в вентиляционном канале, предназначенном для отвода угарного газа из колонки, отсутствует тяга.
Кроме того, в настоящее время установлено, что два дня назад, 6 июля в квартире пенсионеров сотрудниками газовой службы проводился осмотр газового оборудования, однако каких-либо нарушений выявлено не было, предписаний об устранении нарушений не выдавалось.
По факту гибели людей назначен комплекс судебных экспертиз.
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