Росводресурсы уменьшают сбросы на Волжской ГЭС ради Астраханской области









Режим работы гидроузлов на Волге и на Каме скорректировали в Росводресурсах. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном агентстве, так, с 11 июля по 10 августа объем пропускаемой воды через турбины Волгоградского гидроузла составит 5,6-6 тысячи кубических метров в секунду. Ранее объем сбросов был больше - 7-7,5 тысячи кубометров в секунду.







Это решение основывается на прогнозе Росгидромета, где заявили о хорошем притоке в Волжско-Камском каскаде в июле. Он ожидается в пределах 12,4-16,4 км3, что составляет 99% нормы. Третий квартал в целом по каскаду ожидается близким к средним значениям: 35-43 км3, это 104% нормы. В 2021 году в этот период водохранилища наполнились лишь на 27,3 км3.







- В июле важно обеспечить навигацию на Горьковском водохранилище, для чего предстоит стабилизировать попуски на гидроузлах Верхней Волги. Кроме того, чтобы в августе и сентябре обеспечить необходимым ресурсом Астраханскую область, нужно сейчас немного уменьшить объёмы сбросов Куйбышевского и Волгоградского гидроузлов, чтобы не нарушить существующий баланс, - рассказал Вадим Никаноров.







В июне водохранилища Волжско-камского каскада пополнились на 27,9 км3 воды, это 118% от нормы. Год назад этот показатель был вполовину меньше - 13,8 км3. Нижнекамское водохранилище из-за обильных дождей продолжает принимать повышенный приток, в июле он ожидается в пределах 3,2-4,3 км3, это 167% от нормы.







Такой объем воды поступает раз в десять лет, обратили внимание в агентстве.