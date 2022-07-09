Экология

Росводресурсы уменьшают сбросы на Волжской ГЭС ради Астраханской области

Экология 09.07.2022 08:20
0
09.07.2022 08:20



Режим работы гидроузлов на Волге и на Каме скорректировали в Росводресурсах. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном агентстве, так, с 11 июля по 10 августа объем пропускаемой воды через турбины Волгоградского гидроузла составит 5,6-6 тысячи кубических метров в секунду. Ранее объем сбросов был больше -  7-7,5  тысячи кубометров в секунду.

Это решение основывается на прогнозе Росгидромета, где заявили о хорошем притоке в Волжско-Камском каскаде в июле. Он ожидается  в пределах 12,4-16,4 км3, что составляет 99% нормы. Третий квартал в целом по каскаду ожидается близким к средним значениям: 35-43 км3, это 104% нормы. В 2021 году в этот период водохранилища наполнились лишь на 27,3 км3.

- В июле важно обеспечить навигацию на Горьковском водохранилище, для чего предстоит стабилизировать попуски на гидроузлах Верхней Волги. Кроме того, чтобы в августе и сентябре обеспечить необходимым ресурсом Астраханскую область, нужно сейчас немного уменьшить объёмы сбросов Куйбышевского и Волгоградского гидроузлов, чтобы не нарушить существующий баланс, - рассказал Вадим Никаноров.

В июне водохранилища Волжско-камского каскада пополнились на 27,9 км3 воды, это 118% от нормы. Год назад этот показатель был вполовину меньше - 13,8 км3. Нижнекамское водохранилище из-за обильных дождей продолжает принимать повышенный приток, в июле он ожидается в пределах 3,2-4,3 км3, это 167% от нормы.

Такой объем воды поступает раз в десять лет, обратили внимание в агентстве. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экология
09.07.2022 07:33
Экология 09.07.2022 07:33
Комментарии

0
Далее
Экология
08.07.2022 07:19
Экология 08.07.2022 07:19
Комментарии

0
Далее
Экология
07.07.2022 21:15
Экология 07.07.2022 21:15
Комментарии

0
Далее
Экология
06.07.2022 13:10
Экология 06.07.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2022 12:42
Экология 01.07.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Экология
30.06.2022 09:53
Экология 30.06.2022 09:53
Комментарии

0
Далее
Экология
29.06.2022 12:39
Экология 29.06.2022 12:39
Комментарии

0
Далее
Экология
27.06.2022 10:29
Экология 27.06.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Экология
25.06.2022 19:57
Экология 25.06.2022 19:57
Комментарии

0
Далее
Экология
24.06.2022 15:58
Экология 24.06.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Экология
23.06.2022 14:57
Экология 23.06.2022 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.06.2022 17:57
Экология 22.06.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Экология
21.06.2022 15:21
Экология 21.06.2022 15:21
Комментарии

0
Далее
Экология
21.06.2022 09:00
Экология 21.06.2022 09:00
Комментарии

0
Далее
Экология
20.06.2022 17:19
Экология 20.06.2022 17:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:41
«Стыдно перед гостями»: около "Волгоград Арены" сломался фонтанСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области три человека пропали во время купанияСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области за полтора года родились 549 детей из пробирокСмотреть фотографии
09:53
В Волжском перестали ходить трамваи трех маршрутовСмотреть фотографии
09:04
В мае в Волгоградской области умерли 2700 человекСмотреть фотографии
08:20
Росводресурсы уменьшают сбросы на Волжской ГЭС ради Астраханской областиСмотреть фотографии
07:33
Под Волгоградом собственники здания без канализации упорно сливают фекалии в кусты: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
Награжденный орденом Мужества Иван Шумков вернулся из госпиталя в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:37
Заброшенный Дом печати в Волгограде отказались покупать за 86 миллионовСмотреть фотографии
19:46
В центре Волгограда в выходные ограничат движение транспортаСмотреть фотографии
19:42
В двух районах Волгограда 9 июля отключат электричествоСмотреть фотографии
19:21
Известный слепой блогер Иван Ерхов прыгнет с парашютом под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:03
Загораете даже в офисе: косметолог дала волгоградцам неожиданный советСмотреть фотографии
17:57
«Мне приказали жечь»: тракториста из Волгоградской области сделали виновником контролируемого пожараСмотреть фотографии
17:43
Руководитель волгоградского УФАС опроверг фейк о своей отставкеСмотреть фотографии
17:28
Облсуд огласил свой вердикт приставу, которая лишила мать с детьми квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:03
По делу волгоградского общественника о порче «Дома с лебедями» назначена экспертизаСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде залатали прохудившийся водопровод на улице ЗемлячкиСмотреть фотографии
16:43
На въезде в Волгоград задержан «ЗИЛ», набитый веществом для производства взрывчаткиСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде 24-летний иностранец погиб после запуска насосаСмотреть фотографии
16:02
Самолет из Минвод прибыл в Волгоград с опозданием из-за неисправностиСмотреть фотографии
15:59
Молодежный кумир перед патриотическим концертом в Волжском потребовал 10 пар импортных носковСмотреть фотографии
15:40
В среднестатистической семье волгоградцев насчитали меньше 3 человекСмотреть фотографии
15:38
Россияне оценили свои шансы стать миллионерамиСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде устраняют течь на водопроводе по улице ЗемлячкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Аферисты в Волгограде требовали с предприятий зарплатные долги по судебным приказамСмотреть фотографии
14:31
Воздух в Волгоградской области 10 июля раскалится до +38 градусовСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде Бочаров вручил многодетным семьям орден «Родительская слава»Смотреть фотографии
14:09
В Волгограде осудили экс-оперативников за вымогательство 1 млн рублейСмотреть фотографии
13:24
«Дорога ошибок не прощает»: волгоградский полицейский о беспечных родителях и подростках за рулемСмотреть фотографии
 