Аферисты в Волгограде требовали с предприятий зарплатные долги по судебным приказам









Необычный способ мошенничества вскрыли в Волгограде сотрудники прокуратуры, которые постоянно отслеживают в регионе ситуацию с задолженностью по зарплате.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратурой Центрального района в ходе мониторинга было установлено, что несколько граждан из Воронежской области обратились в суд Волгограда с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании долгов по заработной плате с трех организаций на общую сумму порядка 900 тысяч рублей.

Отметим, что судебный приказ – это вид исполнительного документа в виде постановления, которое выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денег или об истребовании движимого имущества от должника.

Прокуратура провела проверку и установила, что организации-ответчики на территории Волгоградской области никакую деятельность не осуществляли. Также вскрылось, что заявители проживают в другом регионе и в трудовых правоотношениях с организациями, у которых требуют зарплату, не состояли.

На момент прокурорской проверки оказалось, что по судебному приказу с одной из организаций уже было взыскано 500 тысяч рублей. Двое других граждан по аналогичным судебным приказам свои заявления отозвали.

- В настоящее время по материалам проверки прокуратуры Центрального района Волгограда возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), - сообщила Черединина.

Расследование уголовных дел взято прокуратурой на контроль.



