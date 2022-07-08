Аферисты в Волгограде требовали с предприятий зарплатные долги по судебным приказам

Расследования 08.07.2022 14:52
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08.07.2022 14:52
Необычный способ мошенничества вскрыли в Волгограде сотрудники прокуратуры, которые постоянно отслеживают в регионе ситуацию с задолженностью по зарплате.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратурой Центрального района в ходе мониторинга было установлено, что несколько граждан из Воронежской области обратились в суд Волгограда с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании долгов по заработной плате с трех организаций на общую сумму порядка 900 тысяч рублей.
Отметим, что судебный приказ – это вид исполнительного документа в виде постановления, которое выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денег или об истребовании движимого имущества от должника.
Прокуратура провела проверку и установила, что организации-ответчики на территории Волгоградской области никакую деятельность не осуществляли. Также вскрылось, что заявители проживают в другом регионе и в трудовых правоотношениях с организациями, у которых требуют зарплату, не состояли.
На момент прокурорской проверки оказалось, что по судебному приказу с одной из организаций уже было взыскано 500 тысяч рублей. Двое других граждан по аналогичным судебным приказам свои заявления отозвали.
- В настоящее время по материалам проверки прокуратуры Центрального района Волгограда возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), - сообщила Черединина.
Расследование уголовных дел взято прокуратурой на контроль.
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