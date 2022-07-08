Расследования

Аферисты в Волгограде требовали с предприятий зарплатные долги по судебным приказам

Расследования 08.07.2022 14:52
0
08.07.2022 14:52



Необычный способ мошенничества вскрыли в Волгограде сотрудники прокуратуры, которые постоянно отслеживают в регионе ситуацию с задолженностью по зарплате.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратурой Центрального района в ходе мониторинга было установлено, что несколько граждан из Воронежской области обратились в суд Волгограда с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании долгов по заработной плате с трех организаций на общую сумму порядка 900 тысяч рублей.
Отметим, что судебный приказ – это вид исполнительного документа в виде постановления, которое выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денег или об истребовании движимого имущества от должника.
Прокуратура провела проверку и установила, что организации-ответчики на территории Волгоградской области никакую деятельность не осуществляли. Также вскрылось, что заявители проживают в другом регионе и в трудовых правоотношениях с организациями, у которых требуют зарплату, не состояли. 
На момент прокурорской проверки оказалось, что по судебному приказу с одной из организаций уже было взыскано 500 тысяч рублей.  Двое других граждан по аналогичным судебным приказам свои заявления отозвали.
- В настоящее время по материалам проверки прокуратуры Центрального района Волгограда возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), - сообщила Черединина.
Расследование уголовных дел взято прокуратурой на контроль.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
08.07.2022 14:09
Расследования 08.07.2022 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2022 10:50
Расследования 08.07.2022 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 16:28
Расследования 07.07.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 16:21
Расследования 07.07.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 15:39
Расследования 07.07.2022 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 14:51
Расследования 07.07.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 12:49
Расследования 07.07.2022 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 21:26
Расследования 06.07.2022 21:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 18:43
Расследования 06.07.2022 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 18:36
Расследования 06.07.2022 18:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 17:45
Расследования 06.07.2022 17:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 17:21
Расследования 06.07.2022 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 17:03
Расследования 06.07.2022 17:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 14:15
Расследования 06.07.2022 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 13:53
Расследования 06.07.2022 13:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:03
По делу волгоградского общественника о порче «Дома с лебедями» назначена экспертизаСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде залатали прохудившийся водопровод на улице ЗемлячкиСмотреть фотографии
16:43
На въезде в Волгоград задержан «ЗИЛ», набитый веществом для производства взрывчаткиСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде 24-летний иностранец погиб после запуска насосаСмотреть фотографии
16:02
Самолет из Минвод прибыл в Волгоград с опозданием из-за неисправностиСмотреть фотографии
15:59
Молодежный кумир перед патриотическим концертом в Волжском потребовал 10 пар импортных носковСмотреть фотографии
15:40
В среднестатистической семье волгоградцев насчитали меньше 3 человекСмотреть фотографии
15:38
Россияне оценили свои шансы стать миллионерамиСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде устраняют течь на водопроводе по улице ЗемлячкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Аферисты в Волгограде требовали с предприятий зарплатные долги по судебным приказамСмотреть фотографии
14:31
Воздух в Волгоградской области 10 июля раскалится до +38 градусовСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде Бочаров вручил многодетным семьям орден «Родительская слава»Смотреть фотографии
14:09
В Волгограде осудили экс-оперативников за вымогательство 1 млн рублейСмотреть фотографии
13:24
«Дорога ошибок не прощает»: волгоградский полицейский о беспечных родителях и подростках за рулемСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области производили копченую грудинку из мяса с антибиотикамиСмотреть фотографии
12:50
В Волжском водитель «четырнадцатой» устроил ДТП с перевертышемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
«Специально поджигают?»: в Волгограде за один день загорелись два расселенных аварийных домаСмотреть фотографии
12:04
«Шел один по трассе»: под Волгоградом нашли пропавшего подростка из Саратовской областиСмотреть фотографии
11:50
В Поволжье семейную ипотеку от Сбербанка чаще оформляют семьи в возрасте от 31 до 35 летСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде таксист умер в присутствии пассажираСмотреть фотографии
11:29
Управленцам и продавцам легче всего найти работу в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:55
Погибли два человека: под Волгоградом мотоцикл влетел в столбСмотреть фотографии
10:52
Блондинка из мэрии Волжского займется в Волгограде развитием парковСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде глава стройфирмы спрятал он налоговой 5,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом из-за взрыва аккумулятора телефона загорелась квартираСмотреть фотографии
10:01
Гремячинский ГОК показал пример экологической ответственностиСмотреть фотографии
09:45
Озеленят и польют: в Волгограде у исторической лестницы к сентябрю появится водоводСмотреть фотографии
09:25
Момент гибели мотоциклиста в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:06
Волгоградцам начали продавать ж/д билеты с предсказаниямиСмотреть фотографии
07:19
Роспотребнадзор обозначил еще одну зловонную проблему поселка в ВолгоградеСмотреть фотографии
 