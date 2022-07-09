Экология

Под Волгоградом собственники здания без канализации упорно сливают фекалии в кусты: видео

Экология 09.07.2022 07:33
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09.07.2022 07:33




Собственники трехэтажного производственного здания в Волжском превратили близлежащую территорию в канализационное болото. Как сообщает ИА «Высота 102», в местных пабликах распространяется видео, на котором его автор подробно рассказывает о масштабах бедствия и показывает то, что творят недобросовестные предприниматели.
– Вся канализация собственниками этого здания сбрасывалась в течение многих лет на прилегающую территорию, загрязняя окружающую среду, на незащищенный грунт. Никаких септиков, устройств сбора жидких отходов здесь не предусмотрено, - рассказывает волжанин.



В проблемном здании, расположенном по адресу 6-я Автодорога, 6Н, помещения сдаются в аренду. Рядом по этому же адресу находятся рыбный и коптильный цеха. Канализационные стоки с этого объекта по протянутой из него трубе текут прямо в теплотрассу и близлежащие кусты, затапливая окрестности. Все дело в том, что производственное здание уже давно отключено от центральной канализации - так решил прежний собственник, видимо, в целях экономии. 
Эта проблема существует с 2014 года и хорошо знакома и правоохранителям, и администрации. Ситуацию в 2019 году пытался решить мэр Волжского Игорь Воронин и даже лично выезжал на место правонарушения. Прежнего владельца этого объекта несколько раз штрафовали. Суммы были небольшие - порядка 15 тысяч рублей. В настоящее время у здания меняется собственник, но стоки по-прежнему как текли, так и текут в кусты.



– Сейчас здание реализуется в рамках торгов, но слив стоков продолжается, – отмечает автор видео. Волжанин просит власти помочь, разобраться и наконец-то решить эту проблему. 
Страдают от этой ситуации предприниматели, которые находятся по соседству. Вонючие озера разливаются рядом с их территорией, подмывая строения.
– Два месяца назад я даже написал заявление в полицию. Приехали, посмотрели, все зафиксировали, сказали, что примут меры и на этом все, – рассказал ИА «Высота 102» Николай Чернуцкий, собственник соседнего строения, которое заливают чужие стоки.
По его словам, прежний собственник обещал решить вопрос с канализацией, но ничего не делал. 
– Это беспредел какой-то. Почему я у себя откачиваю, вызываю ассенизаторов, плачу им деньги, а кто-то вот так безнаказанно сливает все в кусты и ни за что не платит? Тысячи квадратных метров затоплено и никому нет дела, – возмущается предприниматель.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием ситуации.
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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