Врачи сообщили о состоянии 4-летней волгоградки после нападения собак





В Волгограде специалисты больницы №1, куда накануне после нападения собак была доставлена 4-летняя девочка, борются за ее здоровье. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, ребенку предстоит пройти лечение в челюстно-лицевой хирургии.

– Девочка была доставлена в Суровикинскую ЦРБ, где ей была оказана первичная помощь и начата антирабическая терапия, – сообщили в ответ на редакционный запрос информагентства в профильном комитете. – В тот же день ребенок был переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии городской больницы №1 Волгограда. Состояние девочки оценивается специалистами как средней степени тяжести.

Напомним, что на 4-летнюю жительницу Суровикинского района накануне, 6 июля, напали бездомные собаки. Пострадавшая была доставлена в ЦРБ в городе Суровикину с множественными укушенными ранами на лице.