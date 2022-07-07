Происшествия

Врачи сообщили о состоянии 4-летней волгоградки после нападения собак

Происшествия 07.07.2022 12:47
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07.07.2022 12:47


В Волгограде специалисты больницы №1, куда накануне после нападения собак была доставлена 4-летняя девочка, борются за ее здоровье. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, ребенку предстоит пройти лечение в челюстно-лицевой хирургии. 

– Девочка была доставлена в Суровикинскую ЦРБ, где ей была оказана первичная помощь и начата антирабическая терапия, – сообщили в ответ на редакционный запрос информагентства в профильном комитете. – В тот же день ребенок был переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии городской больницы №1 Волгограда. Состояние девочки оценивается специалистами как средней степени тяжести.

Напомним, что на 4-летнюю жительницу Суровикинского района накануне, 6 июля, напали бездомные собаки. Пострадавшая была доставлена в ЦРБ в городе Суровикину с множественными укушенными ранами на лице

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