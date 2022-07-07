Происшествия

«Все дерьмо полезло наружу»: жители Котово Волгоградской области задыхаются от порывов канализации

Происшествия 07.07.2022 14:54
0
07.07.2022 14:54






Котово Волгоградской области вот уже несколько дней топит фекальными водами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на канал в мессенджере «Общественный контроль города Котово», первая авария произошла еще 3 июля. В подвале дома № 169 по ул. Мира прорвало канализацию.

- Задыхались не только жители этого дома, но и соседних многоэтажек, - рассказывают котовчане. – Вонь такая стояла в квартирах, что не спасали закрытые окна. 

По словам горожан, сотрудники МУП «Котово-Водоканал» три дня пытались прочистить забитую канализацию. Только накануне локальную проблему удалось решить. Правда, сделали это сотрудники специализированной организации, которых пришлось приглашать из... Саратовской области. 



Однако зловонные воды продолжают бежать по улицам Котово. В непосредственной близости от администрации городского округа, около зданий, где располагаются контрольно-счетная палата, а также центр детского творчества, тротуар и проезжую часть вот уже третий день заливают стоки из канализационного колодца. 

- Где вода подсохла, там образовалась черная пленка, все это разносят пешеходы и наматывается на колеса машин, - констатируют горожане. – Справиться и с этой аварией в МУП «Котово-Водоканал», видимо, тоже не могут. 

- Мы уже находимся на грани нервного срыва, - говорят котовчане. – Аварии на водопроводе и канализации происходят едва ли не каждый день. А, если вода в кранах есть, пользоваться ею невозможно – она коричневого цвета. Не выдерживают никакие фильтры. Нельзя ничего постирать – белое становится серым. В городе пора объявлять чрезвычайную ситуацию и организовать ежедневный подвоз не технической, как это у нас часто бывает, а питьевой воды!



Корреспондент ИА «Высота 102» пытался связаться с директором МУП «Котово-Водоканал» Владимиром Башмаковым. Однако в приемной сообщили, что руководитель предприятия находится в Волгограде и предложили перезвонить завтра. 

Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно сообщало о проблемах с водопроводным хозяйством Котово. В речку Малая Казанка неоднократно осуществлялся сброс сточных вод. Факт загрязнения водоема был зафиксирован Росприроднадзором. В МУП «Котово-Водоканал» объяснили это изношенностью водопровода и оборудования предприятия. При этом директор заверил, что городской округ стал участником федеральной программы «Чистая вода» и средства на исправление ситуации в Котово выделены.

Однако недавно стало известно  об инициативе руководства МУП поднять тарифы на воду для населения городского округа почти в два раза. Средства планируется направить на реконструкцию сетей. 

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

Читайте по теме:





«Не обращали внимания месяцами»: из-за давней течи на трубе Котово остался без воды на день

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
07.07.2022 14:28
Происшествия 07.07.2022 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2022 14:15
Происшествия 07.07.2022 14:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2022 12:47
Происшествия 07.07.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2022 11:14
Происшествия 07.07.2022 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2022 10:40
Происшествия 07.07.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2022 10:25
Происшествия 07.07.2022 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2022 10:07
Происшествия 07.07.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2022 09:39
Происшествия 07.07.2022 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2022 08:11
Происшествия 07.07.2022 08:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2022 21:10
Происшествия 06.07.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2022 20:51
Происшествия 06.07.2022 20:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2022 19:11
Происшествия 06.07.2022 19:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2022 18:06
Происшествия 06.07.2022 18:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2022 17:33
Происшествия 06.07.2022 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2022 15:32
Происшествия 06.07.2022 15:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:33
В волгоградском магазине «Светофор» изъяли партию дешевого сливочного маслаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде на выборах в облдуму зарегистрировали списки кандидатов еще двух партийСмотреть фотографии
14:54
«Все дерьмо полезло наружу»: жители Котово Волгоградской области задыхаются от порывов канализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
В Волгограде на улице скрутили жителя Саратова с полным пакетом денег: видеоСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области под ЛЭП обнаружили трупы диких животныхСмотреть фотографии
14:22
Самым дешевым овощем в Волгоградской области стала капустаСмотреть фотографии
14:15
Две сестры-школьницы сбежали из села в ВолгоградСмотреть фотографии
14:00
Вы знаете Волгоград? Прогулки с сюрпризами по любимому городуСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде машины «спотыкаются» и падают в ловушку на проспекте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Инструктора, задержанного после гибели ребенка в аквапарке под Волгоградом, выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
12:47
Врачи сообщили о состоянии 4-летней волгоградки после нападения собакСмотреть фотографии
12:35
Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России и в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жители 13 деревень в Волгоградской области оказались в транспортной изоляцииСмотреть фотографии
12:15
К ордену Мужества посмертно представлены десять военнослужащих из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
«На дороге что-то шевелилось»: ястреба пленил изъян на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Волгоградский бизнес в два с половиной раза увеличил спрос на облакаСмотреть фотографии
11:24
Так же, но лучше: подрядчик рассказал об особенностях новой школы под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
Водитель в реанимации: опубликовано видео с места смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Под Волгоградом бездомные псы разодрали лицо 4-летней девочкеСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом житель Подмосковья спас детей из водоворота и утонулСмотреть фотографии
10:07
В лобовом ДТП с тягачом под Волгоградом погиб 17-летний подростокСмотреть фотографии
09:57
Новую школу под Волгоградом построили на четвертьСмотреть фотографии
09:43
В Президентский полк из Волгограда отправили служить 15 призывниковСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области подросток отсек себе пальцы бензопилойСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области насчитали 5 пожилых Февроний и 4 тысячи ПетровСмотреть фотографии
08:25
Бочаров под Волгоградом проверит темпы строительства школы на 1000 местСмотреть фотографии
08:11
Капитан круизного лайнера из Испании обобрал до нитки волжанкуСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области бензин подорожал за полгода на рубльСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде и области воздух раскалится до +36 градусовСмотреть фотографии
21:26
Жителю Санкт-Петербурга грозит 15 лет за убийство брата-близнеца в ВолгоградеСмотреть фотографии
 