«Все дерьмо полезло наружу»: жители Котово Волгоградской области задыхаются от порывов канализации



















Котово Волгоградской области вот уже несколько дней топит фекальными водами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на канал в мессенджере «Общественный контроль города Котово» , первая авария произошла еще 3 июля. В подвале дома № 169 по ул. Мира прорвало канализацию.





- Задыхались не только жители этого дома, но и соседних многоэтажек, - рассказывают котовчане. – Вонь такая стояла в квартирах, что не спасали закрытые окна.





По словам горожан, сотрудники МУП «Котово-Водоканал» три дня пытались прочистить забитую канализацию. Только накануне локальную проблему удалось решить. Правда, сделали это сотрудники специализированной организации, которых пришлось приглашать из... Саратовской области.













Однако зловонные воды продолжают бежать по улицам Котово. В непосредственной близости от администрации городского округа, около зданий, где располагаются контрольно-счетная палата, а также центр детского творчества, тротуар и проезжую часть вот уже третий день заливают стоки из канализационного колодца.





- Где вода подсохла, там образовалась черная пленка, все это разносят пешеходы и наматывается на колеса машин, - констатируют горожане. – Справиться и с этой аварией в МУП «Котово-Водоканал», видимо, тоже не могут.





- Мы уже находимся на грани нервного срыва, - говорят котовчане. – Аварии на водопроводе и канализации происходят едва ли не каждый день. А, если вода в кранах есть, пользоваться ею невозможно – она коричневого цвета. Не выдерживают никакие фильтры. Нельзя ничего постирать – белое становится серым. В городе пора объявлять чрезвычайную ситуацию и организовать ежедневный подвоз не технической, как это у нас часто бывает, а питьевой воды!













Корреспондент ИА «Высота 102» пытался связаться с директором МУП «Котово-Водоканал» Владимиром Башмаковым. Однако в приемной сообщили, что руководитель предприятия находится в Волгограде и предложили перезвонить завтра.





Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно сообщало о проблемах с водопроводным хозяйством Котово. В речку Малая Казанка неоднократно осуществлялся сброс сточных вод. Факт загрязнения водоема был зафиксирован Росприроднадзором. В МУП «Котово-Водоканал» объяснили это изношенностью водопровода и оборудования предприятия. При этом директор заверил, что городской округ стал участником федеральной программы «Чистая вода» и средства на исправление ситуации в Котово выделены.





Однако недавно стало известно об инициативе руководства МУП поднять тарифы на воду для населения городского округа почти в два раза. Средства планируется направить на реконструкцию сетей.





Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»





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