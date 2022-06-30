Экология 30.06.2022 09:53
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30.06.2022 09:53
Факт сброса сточных вод в речку Малая Казанка муниципальным предприятием в Котово установлен в Волгоградской области.
Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в природоохранное ведомство поступили десятки жалоб от местных жителей на загрязнение реки стоками.
Сотрудники управления с привлечением специалистов экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области выехали на место предполагаемого сброса. В ходе выездного обследования был обнаружен излив из колодца ливневой канализации из подземного колодца на рельеф местности с дальнейшем попаданием в реку Малая Казанка. Специалистами испытательной лаборатории отобрали пробы сточной и природной воды. В ходе исследований установлены превышения концентраций загрязняющих веществ в реке по магнию, натрию, меди, нефтепродуктам, сульфат-ионам.
- На основании полученных результатов лабораторных исследований, Межрегиональным управлением в отношении МУП «Водоканал» возбуждено административное расследование по факту сброса стоков в р. Малая Казанка по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение), - сообщили в природоохранном ведомстве.
Кроме того, в адрес Межрегиональным управления также поступили материалы проверки Отдела МВД России по Котовскому району по факту загрязнения Малой Казанки в результате хозяйственной деятельности МУП «Водоканал».
Расследование данного факта и принятие мер административного реагирования в отношении лиц, допустивших факт загрязнения водного объекта, находится на контроле природоохранного ведомства.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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