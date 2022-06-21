







Жители города Котово Волгоградской области шокированы предложением об увеличении в два раза в 2022 году тарифов на услуги ЖКХ, которое руководство нового МУП направило мэру города и председателю Котовской городской думы.

Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, в пабликах активно распространяется письмо директора МУП «Котово-Водоканал» Владимира Башмакова, где все подробно расписано.

- Мы просто в шоке. Они решили подлатать все дыры за наш счет, за счет жителей. Мы постоянно в Котово ругаемся из-за воды, потому что ее нормальной нет, аварии постоянно. Даже сейчас я с вами разговариваю, а полгорода без воды сидят. У меня в квартире из кранов льется что-то ужасного цвета. Это не вода, это я даже не знаю что. А у меня маленький ребенок и что делать? Ставим фильтры, но мы замучились уже их менять, - возмущается жительница Котово Светлана.













Женщина прислала в редакцию фотографию, чтобы наглядно показать, что течет из кранов жителей Котово. Местные жители решили скинуться на независимую экспертизу, чтобы узнать какую воду им поставляют. А дальше решать этот вопрос в суде.

Коммунальщики, конечно, состав воды не указывают, но не скрывают, что с сетями в Котово все плохо.

- Руководство предприятия считает необходимым довести до вашего сведения, что инженерные коммуникации сетей водоснабжения и водоотведения больших диаметров (от 300 до 700 мм) городского поселения г. Котово находятся в изношенном и крайне ветхом состоянии. Фактический износ сетей водоснабжения составляет 97%, водоотведения 92%...На отдельных участках канализационных сетей больших диаметров стальная труба имеет 100% поражение коррозией и полностью отсутствует, - цитата из письма директора МУП.

В этой связи предлагается повысить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей МУП «Котово-Водоканал» выше предельного индекса, установленного на 2022 год распоряжением правительства РФ. Этот предельный индекс, напомним, установлен для волгоградского региона в размере 4%. В Котово предлагают увеличить тариф на 22% уже в этом году.

Для примера, тариф на водоснабжение в этом городском поселении составляет 37,18 руб. за куб.м. Его предлагают поднять до 68,74 руб. за куб.м. По водоотведению, соответственно, с 34,56 руб. до 70,04 руб. за куб.м.

Глава городского поселения города Котово Сергей Лесниченко подтвердил ИА «Высота 102» достоверность письма.

- Да, это реальное письмо, я его видел, - сказал Сергей Лесниченко.

По его словам, прежний МУП в Котово обанкротился и на его место в прошлом месяце пришел новый - МУП «Котово-Водоканал». Для этого предприятия тарифы еще не установлены. Пакет документов только передан в комитет тарифного регулирования Волгоградской области, где проанализирует заявку с расчетами МУПа и примут решение.

- Тарифы нужно поднимать, иначе новый МУП через три месяца снова обанкротится, - считает Сергей Лесниченко. - Сильно поднимать не будем, но рублей на 10, наверное, надо. У нас уже лет 10 - 15 тариф на водоснабжение не поднимался. Сейчас 37 рублей, надо хотя бы 47 рублей, - считает глава Котово.

Рост тарифов в 2 раза, по его мнению, спасло бы ситуацию в котовском ЖКХ, но окончательное решение остается за комитетом тарифного регулирования Волгоградской области. Власти Котово понимают, что изношенные сети нужно менять, так как ситуация критическая. Однако вопрос, где взять на это деньги, не закладывая их в тариф для населения, пока остается открытым.

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