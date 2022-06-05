Экология

«Сливают канализацию в речку»: жители Котово застукали «Водоканал» на сбросе фекалий

Экология 05.06.2022 18:55
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05.06.2022 18:55





Жители Котово Волгоградской области задыхаются от запаха нечистот, который портит воздух горожанам, проживающим на улице Пархоменко и в соседних домах. По словам горожан, виновником этого экологического бедствия является муниципальное предприятие «Водоканал», которое, как утверждают люди, сбрасывают стоки едва ли не в круглосуточном режиме.
- Дышать в округе просто невозможно, - рассказали ИА «Высота 102» жители города. – Мало того, стоки сбрасывают прямиком в речку Малая Казанка. Во что скоро превратится речка, которую в буквальном смысле слова загадили, можно только представить. А сюда постоянно бегают дети, не дай Бог, подцепят какую-нибудь заразу.
Как рассказали ИА «Высота 102» котовчане, второе место слива находится на улице Чапаева, где стоит насосная станция. Оттуда канализационные стоки текут в сторону центра города, с попаданием в ту же  Малую Казанку в районе моста.
В момент очередного такого слива, который был зафиксирован 3 июня,  местные жители, не выдержав, вызвали полицию. Жалобы также отправлены в прокуратуру Котовского района. Но все повторилось уже ночью 5 июня.

В МУП «Котово-Водоканал» корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что в курсе произошедшего.
- К сожалению, такое периодически происходит на протяжении последних двух месяцев, - признался директор предприятия Владимир Башмаков. – Трубы изношены на 90%, они не выдерживают напора, происходят аварийные ситуации, тогда стоки сливаются, как говорится, через край. Конечно, мы устраняем такие аварии, но в речку  иногда попадает.

По словам Владимира Анатольевича, он только в мае  возглавил созданное предприятие вместо старого МУП «Водоканал», которое проходит процедуру банкротства.
- В нашем городе ситуация с сетями  просто критическая, - добавил он. – Хорошо, сейчас на нас обратили внимание, мы вошли в федеральную программу «Чистая вода». Муниципалитету выделены огромные деньги на очистные сооружения, на 2 участка подъема воды, на реконструкцию водопровода протяженностью в 37 километров. Без замены коммуникаций, оборудования кардинально изменить положение дел в сфере ЖКХ города невозможно. Но деньги есть, они выделяются, нужно просто время.


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