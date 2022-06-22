







Комитет тарифного регулирования (КТР) Волгоградской области не получал заявок от МУП «Котово-Водоканал» на установление новых тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения города Котово, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в профильном комитете обладминистрации.

Как ранее сообщалось, в городе Котово коммунальщики предлагают повысить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей МУП «Котово-Водоканал» выше предельного индекса в 4%, установленного на 2022 год распоряжением правительства РФ. Так, для населения Котово предельный индекс увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги предлагают поднять на 22% уже в этом году. Соответствующее письмо было направлено руководством МУПа мэру города и председателю Котовской городской думы.

Жители города отнеслись к этой инициативе крайне негативно. В свою очередь глава городского поселения города Котово Сергей Лесниченко заявил, что тарифы поднимать надо, чтобы ремонтировать изношенные сети, но пообещал, что этот рост будет небольшим. По его словам, прежний МУП в Котово обанкротился и на его место в прошлом месяце пришел новый - МУП «Котово-Водоканал». Ситуацию с тарифами в Котово прокомментировали в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

Так, в начале июня КТР получил уведомление об исключении имущества из состава конкурсной массы МУП городского поселения г. Котово «Водоканал». 25 мая текущего года имущество предприятия было передано в состав городской казны на основании акта приема передачи основных средств и ТМЦ. Старый МУП при отсутствии имущества больше не смог осуществлять деятельность как гарантирующая организация.

Постановлением администрации городского поселения от 5 мая 2022 года была создана новая организация - МУП «Котово-Водоканал».

В профильном комитете пояснили, что на основании постановления правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», в случае досрочного прекращения деятельности гарантирующей организацией, в том числе ее отказа от осуществления деятельности, в отношении организации, получившей статус гарантирующей организации до утверждения в установленном порядке тарифов, применяются тарифы, установленные для гарантирующей организации, досрочно прекратившей деятельность (в течение 60 календарных дней со дня наделения новой организации статусом гарантирующей организации).

- В связи с вышеизложенным МУП 25.05.2022 в своей деятельности будет применять тарифы, утвержденные для МУП городского поселения г. Котово «Водоканал» (приказ М 36/26 от 02.12.2021а, приказ М 32/8 от 17.11.2021 комитета тарифного регулирования Волгоградской области).

Таким образом, тарифы для населения уже установлены и повышаться не будут, - сообщили в КТР Волгоградской области.

Экономически обоснованные тарифы для организации будут рассмотрены в соответствии с заявкой и обосновывающими материалами, которые она предоставит в профильный комитет администрации Волгоградской области.

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