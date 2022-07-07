Волгоградская семья приобрела квартиру с дополнительной скидкой на ипотеку Сбера, благодаря сервису онлайн-бронирования
Экономика 07.07.2022 10:02 Новости компаний
0
07.07.2022 10:02 Новости компаний
Сбербанк в Волгограде выдал первый кредит с дополнительной скидкой 0,5% на ставку по ипотеке. Данной возможностью воспользовалась волгоградская молодая семья в рамках предложения сервиса Домклик от Сбера по онлайн-бронированию квартир. Кредит на покупку 2-комнатной квартиры в ЖК «Долина» по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» был выдан на сумму около 4,5 млн рублей, сроком на 20 лет. Для онлайн-бронирования доступны квартиры, которые можно найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
— Для нас важно расширять сотрудничество с компаниями-застройщиками в регионе. Благодаря продуктивному взаимодействию мы готовы предложить нашим клиентам новые возможности, которые позволяют комфортно решать жилищный вопрос по покупке новой квартиры в современных жилищных комплексах Волгограда.
Дмитрий Софронов, коммерческий директор ГК «DARS DEVELOPMENT»:
— Наша компания традиционно старается предложить своим клиентам наиболее комфортные условия ипотечных программ. Скидка 0,5% годовых от Сбера в ЖК «Долина» даст возможность существенно снизить финансовую нагрузку на бюджет покупателей, поэтому мы уверены, что данное предложение будет пользоваться большой популярностью.
Напомним, что на сервисе Домклик от Сбера можно выбрать жильё в новостройках Волгоградской области и забронировать его бесплатно, дополнительно получив скидку 0,3% или 0,5% годовых на ставку по всем ипотечным программам банка.
Срок бронирования — до 3-х дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантированно не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.
В данном предложении участвуют квартиры в микрорайоне «Долина». На территории комплекса находятся: школа, 3 детских сада, медицинский центр, один из крупнейших в городе залов для единоборств и футбольная школа имени Л.В. Слуцкого. Ведётся строительство Торгового-развлекательного центра, в ближайшем будущем начнется строительство ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) и собственной поликлиники.
Зарплатным проектом Сбербанка чаще всего пользуются в представители малого бизнеса07.07.2022 11:33
Экономика 07.07.2022 11:33
ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%07.07.2022 10:46
Экономика 07.07.2022 10:46
Банк «Открытие»: юань впервые стал лидером прироста продаж иностранной наличной валюты07.07.2022 10:25
Экономика 07.07.2022 10:25
В Волгоградской области бензин подорожал за полгода на рубль07.07.2022 08:08
Экономика 07.07.2022 08:08
ВТБ упрощает получение соцвыплат для клиентов06.07.2022 15:42
Экономика 06.07.2022 15:42
Количество Кредитных СберКарт достигло 5 миллионов06.07.2022 12:34
Экономика 06.07.2022 12:34
ВТБ: в июне продажи автокредитов в Волгограде выросли на 43%06.07.2022 11:09
Экономика 06.07.2022 11:09
Сбербанк объявил о запуске реферальной программы для малого и микробизнеса05.07.2022 14:44
Экономика 05.07.2022 14:44
Домклик запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир05.07.2022 14:08
Экономика 05.07.2022 14:08
ВТБ начал прием заявок на кредиты по обновленной льготной программе Корпорации МСП05.07.2022 14:02
Экономика 05.07.2022 14:02
Банк Уралсиб снизил ставки по госипотеке и семейной ипотеке05.07.2022 12:08
Экономика 05.07.2022 12:08
«Открытие Инвестиции» и ЛитРес подарят книгу за инвестиции05.07.2022 10:49
Экономика 05.07.2022 10:49
ВТБ выдал более 100 млрд рублей по ипотеке с господдержкой05.07.2022 10:48
Экономика 05.07.2022 10:48
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской области05.07.2022 10:20
Экономика 05.07.2022 10:20
Росстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Волгоградской области на 292 рубля05.07.2022 08:07
Экономика 05.07.2022 08:07