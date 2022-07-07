



Сбербанк в Волгограде выдал первый кредит с дополнительной скидкой 0,5% на ставку по ипотеке. Данной возможностью воспользовалась волгоградская молодая семья в рамках предложения сервиса Домклик от Сбера по онлайн-бронированию квартир . Кредит на покупку 2-комнатной квартиры в ЖК «Долина» по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» был выдан на сумму около 4,5 млн рублей, сроком на 20 лет. Для онлайн-бронирования доступны квартиры, которые можно найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку»

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

— Для нас важно расширять сотрудничество с компаниями-застройщиками в регионе. Благодаря продуктивному взаимодействию мы готовы предложить нашим клиентам новые возможности, которые позволяют комфортно решать жилищный вопрос по покупке новой квартиры в современных жилищных комплексах Волгограда.

Дмитрий Софронов, коммерческий директор ГК «DARS DEVELOPMENT»:

— Наша компания традиционно старается предложить своим клиентам наиболее комфортные условия ипотечных программ. Скидка 0,5% годовых от Сбера в ЖК «Долина» даст возможность существенно снизить финансовую нагрузку на бюджет покупателей, поэтому мы уверены, что данное предложение будет пользоваться большой популярностью.

Напомним, что на сервисе Домклик от Сбера можно выбрать жильё в новостройках Волгоградской области и забронировать его бесплатно, дополнительно получив скидку 0,3% или 0,5% годовых на ставку по всем ипотечным программам банка.

Срок бронирования — до 3-х дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантированно не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.

В данном предложении участвуют квартиры в микрорайоне «Долина». На территории комплекса находятся: школа, 3 детских сада, медицинский центр, один из крупнейших в городе залов для единоборств и футбольная школа имени Л.В. Слуцкого. Ведётся строительство Торгового-развлекательного центра, в ближайшем будущем начнется строительство ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) и собственной поликлиники.



