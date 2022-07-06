В Волгограде бухгалтер ВГИИК поймана на присвоении 2,5 млн рублей

Бухгалтер Волгоградского государственного института искусств и культуры за три года, по версии следствия, начислила себе лишние 2,5 млн рублей в качестве зарплаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, по факту присвоения столь крупной суммы возбуждено уголовное дело.

– Установлено, что 55-летняя женщина с сентября 2018 года по декабрь 2021 года, используя свое служебное положение, вносила в реестр завышенные сведения о начислении себе зарплаты выше оклада. В результате женщина присвоила себе свыше 2,5 миллионов рублей, которые она потратила на личные нужды, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Факт присвоения государственных денег вскрылся в ходе очередной ревизии.

– Следователями в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ – «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения», – пояснили в ГУ МВД по региону.

Сотруднице вуза грозит до шести лет колонии.

Как стало известно ИА «Высота 102», в преступлении подозревается 55-летняя Марина Ленцова. Свою вину в содеянном бухгалтер уже признала.

Ранее, напомним, уголовное о присвоении денежных средств было возбуждено в отношении ректора ВГИИК Оксаны Лукониной.